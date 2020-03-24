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Выявлены механизмы в мозге при втором инсульте

Инсульт и мозг

Ученые из Института Макса Планка в Германии проследили за процессами в мозге, возникающими после второго инсульта. В большинстве случаев, это событие является для пациента фатальным. 

15% жертв первого инсульта переносят второй. Ученые не пришли к единому мнению о том, приносит ли дополнительная активация правого полушария мозга после поражения левого дополнительную пользу или нет. Могут ли потерянные речевые навыки в левом полушарии восстанавливаться в правом? Немецкие исследователи обнаружили, что при втором инсульте также происходит дополнительная активация правого полушария при повреждениях левого. Данный процесс протекает более масштабно, чем после первого инсульта, так как второй инсульт поражает и более значительные области левого полушария. 

Выводы сделаны на основе сканирования мозга 12 пациентов. Установлено, что их мозг имел возможность регенерироваться и адаптироваться к новой ситуации. При этом второй инсульт у больных лишь симулировался с помощью внутричерепной магнитной стимуляции, при которой можно на короткий период за счет электричества останавливать работу отдельных зон мозга. Доказано, что после масштабных поражений левого полушария правое может играть значительную и полезную роль. 

Глубокое понимание механизмов адаптации поврежденного мозга после повторных инсультов улучшит лечение таких пациентов в долгосрочной перспективе. К примеру, будет понято, принесет ли пользу регулирование специфических областей мозга, пишет elife. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : инсульт, мозг
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