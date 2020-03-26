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Молекула, связанная с мужской фертильностью, может помочь в борьбе с раком

Иммунный ответ организма на рак можно усилить
Иммунная система обладает своего рода «тормозами», которые приостанавливают чрезмерную реакцию. Однако этот комплекс находится под угрозой, когда речь заходит о раке. Опухолевые клетки используют эту брешь в обороне, чтобы предотвратить свое уничтожение.

Было обнаружено несколько молекул, которые действуют как естественные тормоза для иммунной системы, что может стать потенциальным терапевтическим подходом в борьбе с раком. Однако требуется больше знаний о факторах, влияющих на иммунитет при этой болезни.

Исследователи из Медицинской школы им. Льюиса Каца в Университете Темпл (LKSOM) и онкологического центра Fox Chase обратили внимание на молекулу EGR4, связанную с мужской фертильностью. Обнаружилось, что она – один из критических тормозов иммунной системы.

Новое исследование, появившееся в EMBO Reports, продемонстрировало, что удаление EGR4 способствует активации так называемых T-клеток, которые проникают в опухоли и атакуют их, повышая иммунитет.
Теги : иммунитет, рак
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