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Американские ученые выяснили, как устроены ночные кошмары

кошмары

Американские ученые выяснили, как на самом деле устроены ночные кошмары и обнаружили их неожиданную пользу. 


Оказалось, что страх не является основной причиной того, что человеку снятся кошмары. Чаще всего они основаны на чувстве вины, боли потери или отвращении. Ученые отметили, что эмоции являются более сильными и долгоживущими, чем страх. Они выяснили, что кошмары могут даже принести облегчение. 


Плохие сны свидетельствуют о беспокойстве и стрессе. Головной мозг обыгрывает страхи человека целостным сюжетом. Ученые заявили, что для психики это очень хорошо. Когда люди просыпаются, они зачастую помнят свое плохое сновидение. За счет того, что происходит более качественная обработка психикой, человек легче справляется с переживаниями. В момент, когда снятся кошмары, головной мозг пребывает в состоянии бодрствования. Фаза быстрого сна обычно наступает каждые полтора часа. Только в ней обычно человек и видит кошмары. 


Таким образом создается ощущение беспомощности. Польза для организма заключается в том, что система кровообращения начинает активнее транспортировать необходимые вещества, поэтому укрепляется иммунитет, нормализуется давление, уменьшаются последствия стресса. 


Ученые установили, что кошмары снятся, так как человек ест перед сном. Существуют и химические причины, например, принятие различных лекарств, сообщается на портале Popmech.

Теги : ученые, кошмары, польза
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