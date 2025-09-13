Врачи - за пластиковые и бумажные стаканы

5 642 Фото: https://www.medikforum.ru/
врач в белом халатеБританские врачи выступили с достаточно неожиданным призывом. Специалисты скорой помощи требуют, чтобы пабы и бары перестали подавать алкогольные напитки в стеклянной таре.

Оказывается, стеклянные стаканы и другая стеклянная посуда прибавляют работы медицинским специалистам. Причина проста: такая посуда все чаще используется в качестве оружия в пьяных драках. Каждую неделю приблизительно триста жителей Великобритании подвергаются нападениям с применением стеклянных стаканов. Итогом таких нападений являются многочисленные травмы и порезы, порой очень серьезные.

Медицинские специалисты внесли свое предложение по борьбе с таким положением. Они предлагают использовать в питейных заведениях емкости из небьющегося поликарбонатного волокна или бумажные стаканчики различных размеров. Чтобы доказать преимущества таких небьющихся стаканов, в Хале и Ланкашире был проведен эксперимент. Он показал, что при переходе на небьющиеся стаканы существенно снижается число серьезных травм лица и шеи. Именно такие травмы наиболее опасны и даже могут оказаться смертельными.

По данным проведенного исследования, молодежь совсем не против такой пластиковой посуды. Но более взрослые посетители баров предпочитают пить из стеклянных стаканов.

Теги : медицина за рубежом