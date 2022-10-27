Врач Емельянова назвала способы снизить давление дома при отсутствии лекарств
Если гипотензивные средства отсутствуют, то снизить подскочившее давление в домашних условиях могут помочь несложные меры в виде проветривания, дыхательных упражнений, легкого массажа и других, отметила кардиолог Ольга Емельянова.
Врач-кардиолог заявила в интервью:
«Скачки давления можно стабилизировать естественными способами в домашних условиях, даже не имея под рукой специальных препаратов».
В первую очередь, для улучшения самочувствия пострадавшего человека нужно проветрить комнату и ослабить стесняющие тело детали одежды, посоветовала специалист.
По словам Емельяновой, достаточно эффективным способом снизить давление дома при отсутствии лекарств является дыхательная гимнастика.
«Необходимо занять горизонтальное положение, закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, при этом на выдохе задержать дыхание на 8–10 секунд», - поделилась врач методом в разговоре с «Газетой.ru».
Также эксперт перечислила другие способы, позволяющие нормализовать АД.
- Сделать теплую ванночку для рук и ног.
- Выполнить легкий массаж шеи, зоны воротника, волосистой части головы.
- Выпить чай с мятой.
- Принять таблетку валерианы.
При постоянно повышенном давлении необходимо обращаться к врачу.
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