Врач Емельянова назвала способы снизить давление дома при отсутствии лекарств

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измерение давления

Если гипотензивные средства отсутствуют, то снизить подскочившее давление в домашних условиях могут помочь несложные меры в виде проветривания, дыхательных упражнений, легкого   массажа и других, отметила кардиолог Ольга Емельянова.

Врач-кардиолог заявила в интервью:

«Скачки давления можно стабилизировать естественными способами в домашних условиях, даже не имея под рукой специальных препаратов».

В первую очередь, для улучшения самочувствия пострадавшего человека нужно проветрить комнату и ослабить стесняющие тело детали одежды, посоветовала специалист.

По словам Емельяновой, достаточно эффективным способом снизить давление дома при отсутствии лекарств является дыхательная гимнастика.

«Необходимо занять горизонтальное положение, закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, при этом на выдохе задержать дыхание на 8–10 секунд», - поделилась врач методом в разговоре с «Газетой.ru».

Также эксперт перечислила другие способы, позволяющие нормализовать АД.
  • Сделать теплую ванночку для рук и ног.
  • Выполнить легкий массаж шеи, зоны воротника, волосистой части головы.
  • Выпить чай с мятой.
  • Принять таблетку валерианы.
Для профилактики скачков артериального давления и поддержания его стабильного уровня Ольга Емельянова порекомендовала регулярно совершать пешие прогулки, следит за количеством съедаемой соли, не набирать лишний вес, снижать его при явном избытке.

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При постоянно повышенном давлении необходимо обращаться к врачу.

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