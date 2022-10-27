Врач Емельянова назвала способы снизить давление дома при отсутствии лекарств

«Скачки давления можно стабилизировать естественными способами в домашних условиях, даже не имея под рукой специальных препаратов».

«Необходимо занять горизонтальное положение, закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, при этом на выдохе задержать дыхание на 8–10 секунд», - поделилась врач методом в разговоре с «Газетой.ru».

Сделать теплую ванночку для рук и ног.

Выполнить легкий массаж шеи, зоны воротника, волосистой части головы.

Выпить чай с мятой.

Принять таблетку валерианы.

Врач-кардиолог заявила в интервью:В первую очередь, для улучшения самочувствия пострадавшего человека нужно проветрить комнату и ослабить стесняющие тело детали одежды, посоветовала специалист.По словам Емельяновой, достаточно эффективным способом снизить давление дома при отсутствии лекарств является дыхательная гимнастика.Также эксперт перечислила другие способы, позволяющие нормализовать АД.Для профилактики скачков артериального давления и поддержания его стабильного уровня Ольга Емельянова порекомендовала регулярно совершать пешие прогулки, следит за количеством съедаемой соли, не набирать лишний вес, снижать его при явном избытке.При постоянно повышенном давлении необходимо обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Сергей Сергеев посоветовал не считать желтки вредными, несмотря на содержащийся в них холестерин.

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