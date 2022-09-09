Королева так и не смогла пережить потерю супруга
Информированные источники сообщают, что основной причиной смерти британской королевы Елизаветы II был уход из жизни её супруга герцога Эдинбургского 9 апреля 2021 года. Сразу после похорон мужа состояние здоровья Её величества ухудшилось, и с тех пор она страдала от проблем с передвижениями.
В частности, королева отказалась от участия в ключевых мероприятиях, включая и празднование её платинового юбилея или 70-летия со дня восшествия на престол. Она предпочитала присутствовать виртуально или отправлять вместо себя высокопоставленных членов королевской семьи. В октябре 2021 года через 6 месяцев после смерти мужа королева появилась с палочкой на службе в Вестминстерском аббатстве - впервые на крупном публичном мероприятии.
После ухода из жизни принца Филиппа Елизавета изо всех сил старалась выполнять свои обычные обязанности, но проблемы с передвижениями заставляли её отказываться от мероприятий или использовать видеозвонки. 20 мая впервые за почти 60 лет она пропустила государственное открытие парламента, и Букингемский дворец объяснил её отсутствие «непродолжительными проблемами с подвижностью». Парламент открывали принц Уэльский и герцог Кембриджский.
8 августа традиционная встреча королевы в замке Балморал почётным караулом прошла в частном порядке. На прошлой неделе королева пропустила ещё одно весьма популярное мероприятие – традиционные шотландские горные игры Braemar Gathering, которые состоялось 3 сентября. 6 сентября королева приняла Бориса Джонсона в замке Балморал, когда он покидал свой пост, а потом приветствовала нового премьер-министра Лиз Трасс. 7 сентября она отложила заседание Тайного совета по рекомендации врачей. 8 сентября Букингемский дворец объявил, что Её Величество находится под медицинским наблюдением. В 18:30 того же дня она скончалась. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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