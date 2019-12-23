Поклонники не узнали Анастасию Волочкову в новом необычном образе
Анастасия Волочкова не перестает удивлять своих многочисленных поклонников и недоброжелателей сменой образов. Совсем недавно она предстала в Сети в элегантном брючном костюме, вызвав восторг у подписчиков, а теперь показалась в амплуа жительницы далеких планет.
На своей странице в Instagram 43-летняя Волочкова опубликовало снимок из новой фотосессии, на которой она запечатлена в футуристическом образе, похожем на образ инопланетянки.
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А Вы уже ощущаете наступление праздника?? Я немного в необычном для себя образе? Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью?? и, конечно моими творческими проектами. На этой неделе мне предстоят еще два спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" 24 го в Истре и 27 го в Зеленограде.?? Я так люблю быть в творчестве и дарить его людям.? Как ваша подготовка к Новому году проходит???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод
«А Вы уже ощущаете наступление праздника? Я немного в необычном для себя образе», - подписала фото Анастасия.
Стилисты сделали балерине фантазийную прическу, которую в Сети назвали «инопланетной». Дополнением к необычному, внеземному образу стал сверкающий брючный костюм.
Мнения поклонников разделились: кому-то новое амплуа Волочковой пришлось по вкусу, кому-то – не совсем. Многие также отметили, что не сразу узнали известную балерину на этом снимке.
«Наконец-то что-то стильное и интересное», «Витас, ты ли это?», «Совсем другая стала», «Не узнала», «Необычная, неотразимая, потусторонняя», «Ух ты! Гуманоидное великолепие! Неожиданно», «Марсианка», - написали интернет-пользователи в комментариях.
В последнее время Анастасия Волочкова все больше радует фанатов своими преображениями. Так, недавно они оценили ее образ в стильном брючном костюме.
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