Поклонники не узнали Анастасию Волочкову в новом необычном образе

А Вы уже ощущаете наступление праздника?? Я немного в необычном для себя образе? Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью?? и, конечно моими творческими проектами. На этой неделе мне предстоят еще два спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" 24 го в Истре и 27 го в Зеленограде.?? Я так люблю быть в творчестве и дарить его людям.? Как ваша подготовка к Новому году проходит???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод