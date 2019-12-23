Поклонники не узнали Анастасию Волочкову в новом необычном образе

«А Вы уже ощущаете наступление праздника? Я немного в необычном для себя образе», - подписала фото Анастасия.

«Наконец-то что-то стильное и интересное», «Витас, ты ли это?», «Совсем другая стала», «Не узнала», «Необычная, неотразимая, потусторонняя», «Ух ты! Гуманоидное великолепие! Неожиданно», «Марсианка», - написали интернет-пользователи в комментариях.