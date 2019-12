«Настя – это ваше»: Волочкова в строгом брючном костюме произвела фурор в Сети

View this post on Instagram

Я иногда думаю о том, по какой причине некоторые люди считают возможным столь неистово выплескивать свою злобу и желчь, оскорбления, ложь, негатив и ненависть по отношению к человеку, с которым они лично даже незнакомы... Причин несколько: прежде всего зависть.., неудовлетворенность жизнью, ущербность, безделие, неимение того, что заслужено и достигнуто другими личностями, недолюбленность, отсутствие самореализации, воспитания и, конечно, Любви! И вместо того, чтобы заняться своей жизнью и стараться ее изменить ее к лучшему, они осуждают состоявшихся личностей и изрыгают свою желчь бессовестно и бестактно? Это их выбор, ведущий вникуда...?? Жаль таких бедолаг, если честно..????. Но мне повезло в том, что в моей жизни в разы больше любящих и уважающих меня людей.? Моих зрителей, детей и особенно тех людей, которые встречают меня лично.? Абсолютно все говорят мне, что в жизни я совершенно другой человек, нежели образ, созданный толпой недоброжелателей и СМИ. И любят меня за мою искренность и умение оставаться доброй, открытой и настоящей.? А я люблю всех и желаю всем истинных благ.? И помните, что только доброта, правда, любовь, милосердие, человечность приводят к счастью? Излучая свет и тепло, мы освещаем планету и душа становится богатой и наполненной.? Фото @studio_lenina555 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод