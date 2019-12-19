«Настя – это ваше»: Волочкова в строгом брючном костюме произвела фурор в Сети

«Настя, вы красотка! Костюмы – это ваше», «Боже, как приятно видеть вас в таком образе, не в дурацком шпагате, не в дурацком купальнике, не в купели с раздвинутыми ногами, в таком виде вы производите совсем другое впечатление о себе», «Ну вот можете же, когда захотите. Только не надо так волосы укладывать», «Анастасия! Как Вам идет этот образ, стиль!!! Именно в нем Вы - стильная, дорогая женщина!!! Может Вам сменить гардероб?», - отметили подписчики в комментариях.

Не секрет, что танцовщица предпочитает короткие и обтягивающие наряды, которые не соответствуют ни ее возрасту, ни статусу – об этом часто говорят, как модные критики, так и простые обыватели.Впрочем, в этот раз 43-летняя Волочкова порадовала поклонников новым образом – она появилась у себя на странице в Instagram в строгом брючном костюме цвета морской волны, акцентом в котором стала фиолетовая блуза с рюшами.Многие посчитали, что такой наряд прекрасно подходит балерине.Ранее портал «МедикФорум» писал , что интернет-пользователи осыпали комплиментами похорошевшую Лолиту Милявскую в ярком наряде.