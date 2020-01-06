Многие в Сети забеспокоились о здоровье сильно похудевшей певицы Адель
Прошлый год выдался для британской певицы Адель непростым – она рассталась с мужем, с которым была много лет вместе и родила от него ребенка. На фоне развода артистка сильно похудела.
Многие поклонники считают, что расставание с супругом пошло 31-летней Адель на пользу - она заметно похорошела. Но сейчас некоторые заметили, что певице не стоит больше худеть.
Так, в соцсети Instagram появились новые фото, на которых можно увидеть, как артистка выглядит сейчас. Новогодние праздники она проводит на Карибах. Судя по фото, за последние месяцы британская звезда сбросила еще несколько килограммов.
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I am increasingly impressed with the new Adele figure?? her new era will be epic? ? ? ? #adele #Adele25 #25 #Brunomars #Hello #Youtube #Amazing #Music #Record #Adelelive #Adeletour #YoutubeRecord #HelloLive #XFactor #UK #NY #Highnote #OneandOnly #Adeleliveinny #Tumejorvoz #voice #nickiminaj #alliask ?
У многих интернет-пользователей снимки Адель вызвали волнение. Некоторые считают, что 31-летняя артистка выглядит болезненно, и далеко не все смогли ее сразу узнать на новых кадрах, говоря, что певица очень сильно изменилась.
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apparently Adele was with Harry Styles and James Corden, in Anguilla ? ? ? ? #adele #Adele25 #25 #Brunomars #Hello #Youtube #Amazing #Music #Record #Adelelive #Adeletour #YoutubeRecord #HelloLive #XFactor #UK #NY #Highnote #OneandOnly #Adeleliveinny #Tumejorvoz #voice #nickiminaj #alliask ?
Совсем недавно Адель публиковала рождественскую фотографию, на которой она позировала в элегантном атласном платье. Снимок вызвал настоящий фурор в Сети.
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