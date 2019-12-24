Сильно похудевшая певица Адель стала звездой рождественской вечеринки
Британская певица Адель не так активна в социальных сетях, как ее «звездные» коллеги. Однако в этот раз она просто сразила наповал поклонников, опубликовав редкую фотографию, на которой она позирует в роскошном атласном платье с глубоким декольте.
На своей странице в Instagram 31-летняя Адель поделилась снимком с рождественской вечеринки, на которой она позирует со сказочными персонажами – Гринчем и Санта-Клаусом.
В подписи к фото певица пожелала поклонникам счастливого Рождества и счастливых праздников. На первом кадре артистку едва ли можно узнать, а на втором она уже более узнаваема, но очевидно одно – Адель сильно похудела после развода с мужем.
Напомним, что осенью британская звезда рассталась с мужем, с которым она была вместе более семи лет. Многие поклонники отмечают, что развод пошел Адель на пользу – она сильно похудела и похорошела.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что в Сети не сразу узнали сменившую прическу и помолодевшую Ларису Долину, которая отправилась с семьей на новогоднее мероприятие.
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