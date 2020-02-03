«Необходима реабилитация»: певице МакSим потребуется длительное лечение

«Видимо, этот удар что-то сотряс, какой-то позвонок сдвинулся, что-то пережал. Головные боли плюс бессонница, которая постоянно мучила на протяжении многих лет. Сейчас немножко все усугубилось», - рассказала Соколова в интервью «МК»

«Необходима реабилитация, отрегулировать в первую очередь сон, но, когда он восстановится, не понятно», - добавила представитель певицы.