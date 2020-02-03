«Необходима реабилитация»: певице МакSим потребуется длительное лечение
Накануне сообщения СМИ напугали многочисленных поклонников 36-летней певицы МакSим. В прессе писали, что артистку экстренно госпитализировали с сильными болями. Представитель звезды рассказала, как на самом деле обстоят дела.
По словам концертного директора МакSим Маргариты Соколовой, ее подопечная действительно сейчас в больнице, однако она проходит плановое лечение, которое ей потребовалось после серьезного ДТП, случившегося в 2019 году.
«Видимо, этот удар что-то сотряс, какой-то позвонок сдвинулся, что-то пережал. Головные боли плюс бессонница, которая постоянно мучила на протяжении многих лет. Сейчас немножко все усугубилось», - рассказала Соколова в интервью «МК».
Медики также порекомендовали артистке сделать паузу в концертной деятельности. Сколько она продлится – пока никто не может сказать.
«Необходима реабилитация, отрегулировать в первую очередь сон, но, когда он восстановится, не понятно», - добавила представитель певицы.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что телеведущая Лера Кудрявцева впервые появилась в эфире после удаления грудных имплантов.
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