Лера Кудрявцева впервые появилась в эфире после удаления грудных имплантов

«Начались трудовые будни», - подписала новый снимок Кудрявцева.

«Вы прекрасно выглядите!», «Великолепная Лера», «Лерочка, вы красавица! Успеха вам в делах, счастья и крепкого здоровья!», «Мне кажется, даже помолодела», «Большая грудь грубит образ, особенно силиконовая», «Лера, выглядишь на все 100, даже краше, чем раньше, все супер», «Огненная красотка! Здоровья вам!», - пожелали поклонники в комментариях.