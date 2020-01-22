Лера Кудрявцева впервые появилась в эфире после удаления грудных имплантов

Лера Кудрявцева

Конец декабря выдался для известной телеведущей Леры Кудрявцевой непростым. Знаменитости провели экстренную операцию по удалению грудных имплантов. После почти месяца реабилитацию 48-летняя Кудрявцева вернулась к работе.

На своей странице в соцсети Instagram телеведущая рассказала, что она снова начала выходить в эфир.



«Начались трудовые будни», - подписала новый снимок Кудрявцева.


Для возвращения в телеэфир знаменитость выбрала закрытые наряды – элегантный брючный костюм красного цвета и зеленое платье с цветочным принтом.

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Многие подписчики поддержали Кудрявцеву и отметили, что без грудных имплантов она выглядит даже моложе, чем раньше.

«Вы прекрасно выглядите!», «Великолепная Лера», «Лерочка, вы красавица! Успеха вам в делах, счастья и крепкого здоровья!», «Мне кажется, даже помолодела», «Большая грудь грубит образ, особенно силиконовая», «Лера, выглядишь на все 100, даже краше, чем раньше, все супер», «Огненная красотка! Здоровья вам!», - пожелали поклонники в комментариях.


Напомним, что в конце декабря 2019 года Лера Кудрявцева обнаружила, что у нее лопнули грудные импланты, после чего ей сразу провели экстренную операцию по их удалению.
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