Многие поклонники обеспокоены болезненной худобой Кристины Асмус

View this post on Instagram

Фото не очень подходит под текст, но если выложу афишу..все вообще мимо пройдут ????? Да и какая нафиг разница, когда ты хочешь кричать о том, какие талантливые люди нас окружают!!! ? С сегодняшнего дня!!!! Специально для тех, кто каким-то кошмарным образом пропустил главный современный российский сериал ??, «Домашний арест» выходит в 22:00 на ТНТ!!!! ? Да, из каждого утюга уже об этом сказали, но это точно тот случай, когда нельзя пропустить!! ?? Выдающаяся социально-политическая сатира с галереей шикарных образов и бесподобной актёрской игрой!!! ?? @slepakovsemyon @petrbuslovfilm @pablo_derevyanko @sasha_robak @sergeyburunovofficial @svetlana_khodchenkova @tribuna @mar_alexandrova @yana_koshkina_official @albina.tihanova @olesya_sudzilovskaya спасибо и браво!!!!!! ? «Домашний арест» заслуженно занимает почётное место в истории российского современного искусства!! ? Сегодня!!! В 22:00!!! На @tnt_online !!!!