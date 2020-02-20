Многие поклонники обеспокоены болезненной худобой Кристины Асмус

Кристина Асмус

После выхода на экраны фильма «Текст» на российскую актрису Кристину Асмус обрушился шквал критики из-за слишком откровенных, по мнению некоторых зрителей, постельных цвет. Теперь в Сети посчитали, что 31-летняя актриса слишком мало ест.

У себя на странице в соцсети Instagram Кристина Асмус поделилась очередным снимком, на котором она запечатлена в короткой юбке. Фотография вызвала неоднозначную реакцию. Многие осыпали комплиментами стройную кинозвезду, но нашлось и немало тех, кто упрекнул Асмус в болезненной худобе и посоветовал больше есть.

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Фото не очень подходит под текст, но если выложу афишу..все вообще мимо пройдут ????? Да и какая нафиг разница, когда ты хочешь кричать о том, какие талантливые люди нас окружают!!! ? С сегодняшнего дня!!!! Специально для тех, кто каким-то кошмарным образом пропустил главный современный российский сериал ??, «Домашний арест» выходит в 22:00 на ТНТ!!!! ? Да, из каждого утюга уже об этом сказали, но это точно тот случай, когда нельзя пропустить!! ?? Выдающаяся социально-политическая сатира с галереей шикарных образов и бесподобной актёрской игрой!!! ?? @slepakovsemyon @petrbuslovfilm @pablo_derevyanko @sasha_robak @sergeyburunovofficial @svetlana_khodchenkova @tribuna @mar_alexandrova @yana_koshkina_official @albina.tihanova @olesya_sudzilovskaya спасибо и браво!!!!!! ? «Домашний арест» заслуженно занимает почётное место в истории российского современного искусства!! ? Сегодня!!! В 22:00!!! На @tnt_online !!!!

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«Кристина, тебе нужно срочно покушать. Ноги какие худые, или это такой ракурс?», «Вас дома не кормят?», «Чуть надо пополнеть», «Вот это фигурка, наверное уже меньше 45 кг», «Очень круто выглядите», «Ты такая худая , что у меня из холодильника исчезла вся еда», - отметили подписчики.

Сама 31-летняя актриса никак не отреагировала на комментарии о ее внешности.

Ранее портал «Медикфорум» писал о том, что 52-летняя актриса Ольга Кабо показала стройную фигуру и рассказала поклонникам, как ей удается держать себя в форме.
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