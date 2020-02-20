Многие поклонники обеспокоены болезненной худобой Кристины Асмус

«Кристина, тебе нужно срочно покушать. Ноги какие худые, или это такой ракурс?», «Вас дома не кормят?», «Чуть надо пополнеть», «Вот это фигурка, наверное уже меньше 45 кг», «Очень круто выглядите», «Ты такая худая , что у меня из холодильника исчезла вся еда», - отметили подписчики.

У себя на странице в соцсети Instagram Кристина Асмус поделилась очередным снимком, на котором она запечатлена в короткой юбке. Фотография вызвала неоднозначную реакцию. Многие осыпали комплиментами стройную кинозвезду, но нашлось и немало тех, кто упрекнул Асмус в болезненной худобе и посоветовал больше есть.Сама 31-летняя актриса никак не отреагировала на комментарии о ее внешности.Ранее портал «Медикфорум» писал о том, что 52-летняя актриса Ольга Кабо показала стройную фигуру и рассказала поклонникам, как ей удается держать себя в форме.