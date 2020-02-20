Многие поклонники обеспокоены болезненной худобой Кристины Асмус
После выхода на экраны фильма «Текст» на российскую актрису Кристину Асмус обрушился шквал критики из-за слишком откровенных, по мнению некоторых зрителей, постельных цвет. Теперь в Сети посчитали, что 31-летняя актриса слишком мало ест.
У себя на странице в соцсети Instagram Кристина Асмус поделилась очередным снимком, на котором она запечатлена в короткой юбке. Фотография вызвала неоднозначную реакцию. Многие осыпали комплиментами стройную кинозвезду, но нашлось и немало тех, кто упрекнул Асмус в болезненной худобе и посоветовал больше есть.
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Фото не очень подходит под текст, но если выложу афишу..все вообще мимо пройдут ????? Да и какая нафиг разница, когда ты хочешь кричать о том, какие талантливые люди нас окружают!!! ? С сегодняшнего дня!!!! Специально для тех, кто каким-то кошмарным образом пропустил главный современный российский сериал ??, «Домашний арест» выходит в 22:00 на ТНТ!!!! ? Да, из каждого утюга уже об этом сказали, но это точно тот случай, когда нельзя пропустить!! ?? Выдающаяся социально-политическая сатира с галереей шикарных образов и бесподобной актёрской игрой!!! ?? @slepakovsemyon @petrbuslovfilm @pablo_derevyanko @sasha_robak @sergeyburunovofficial @svetlana_khodchenkova @tribuna @mar_alexandrova @yana_koshkina_official @albina.tihanova @olesya_sudzilovskaya спасибо и браво!!!!!! ? «Домашний арест» заслуженно занимает почётное место в истории российского современного искусства!! ? Сегодня!!! В 22:00!!! На @tnt_online !!!!
Сама 31-летняя актриса никак не отреагировала на комментарии о ее внешности.
Ранее портал «Медикфорум» писал о том, что 52-летняя актриса Ольга Кабо показала стройную фигуру и рассказала поклонникам, как ей удается держать себя в форме.
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