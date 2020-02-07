52-летняя Ольга Кабо показала стройную фигуру и рассказала, как держит форму
Поклонники не перестают восхищаться тем, как 52-летняя Ольга Кабо поддерживает себя в форме. Иногда возникает ощущение, что время не властно над актрисой.
На своей странице в соцсети Instagram артистка театра и кино опубликовала фото, на котором она запечатлена в слитном красном купальнике на фоне спортивного бассейна. Также Кабо рассказала, как ей удается держать себя в форме. 52-летняя актриса призналась, что еще перед Новым годом она поменяла рацион, чтобы не набрать лишний вес во время праздников.
Кроме того, она часто посещает бассейн и занимается с тренером.
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Праздники окончены ? ! А мои зимние доооолго длятся- поводов для веселья мноооого ?Теперь пора за работу! Но должна Вам сказать, что в этом январе я даже не очень вышла за рамки дозволенного! А знаете, почему? До Нового года взяла курс питания от @justforyou_ru именно для того, чтобы подготовиться к празднованиям! Мой дневной рацион составлял 800 калорий- я совсем не ощущала голода, а чувствовала себя легко и активно! Ещё бы, каждый день меня ждали различные очень вкусные, сбалансированные по ингредиентам, блюда ?. И, конечно, спорт ?! Не назову себя ответственной спортсменкой, но в бассейн ???? в @worldclasspavlovo хожу регулярно! Занимаюсь с тренером, но особенно люблю аквааэробику- нет нагрузки на позвоночник, а задействованы все группы мышц! Так что, вступила в Новый год жизни во всеоружии!!! То ли ее будет! Благодарю моих прекрасных подруг @tatianatarasova67 и @pochitaevairina за заботу обо мне, за доверие и созидание) • #ольгакабо #новыйгоджизни #кабокрасота #стилькабо @worldclasspavlovo #worldclassclubs #wellness #health #движениежизнь #justforyou #снижениевеса #кабоздоровье • #Фото @id_lab ? ? @estelle_adony @melissaodabash ?
Поклонники не смогли пройти мимо фото актрисы в купальнике и осыпали ее комплиментами с головы до ног.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 48-летняя Кристина Орбакайте похвасталась стройными ногами в мини-шортах.
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