52-летняя Ольга Кабо показала стройную фигуру и рассказала, как держит форму

«Занимаюсь с тренером, но особенно люблю аквааэробику - нет нагрузки на позвоночник, а задействованы все группы мышц! Так что, вступила в Новый год жизни во всеоружии!!! То ли ее будет!», - рассказала Ольга Игоревна.

«Отлично выглядите в этом купальном костюме!», «Вы в прекрасной форме!», «Ольга, Вы в шикарной форме! Так держать!», «Модель», «Шикарная», - отметили подписчики в комментариях.