Свежевыжатые соки могут быть опасными
Известный российский диетолог Елена Соломатина заявила, что свежевыжатые соки нужно употреблять умеренно. А если их объём в рационе вырастает, то это может представлять угрозу здоровью.
В день человек должен употреблять не более стакана свежевыжатого сока, как полагает доктор Соломатина. При этом данный сок обязательно должен содержать мякоть. Некоторые соки могут иметь в своём составе слишком большое количество фруктозы или природного сахара, что вредно для здоровья человека, поэтому их лучше разбавлять водой. Особенно опасны такие соки для диабетиков, лиц с лишним весом и желудочно-кишечными расстройствами, а также тех, кто имеет инсулинорезистентность.
Эксперт подчеркнула, что ряд цитрусовых соков из-за повышенной кислотности представляет опасность для зубной эмали, поэтому употреблять их лучше через трубочку. А у кого-то такой сок может даже вызвать желудочные спазмы, если этот человек страдает от гастрита или язвы. При этом сама Соломатина считает, что наиболее здоровым напитком для человека является вода, а фрукты и овощи стоит употреблять в их первоначальном виде.
Существует распространённое мнение о том, что свежевыжатые соки являются более полезными, чем магазинные. Это действительно так, поскольку они содержат мякоть или клетчатку, которая замедляет всасывание питательных веществ в кровь, и как следствие, несколько замедляет процесс увеличения уровня сахара в крови. В обычных магазинных соках сахара очень много, порой до 10 - 15 ложек на литровый пакет, и после их употребления этот показатель резко взлетает вверх, а потом также резко опускается, вызывая голод и переедание. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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