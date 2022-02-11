5 главных преимуществ лечебного массажа
Массаж - одна из немногих медицинских процедур, приносящих настоящее удовольствие. И тем приятнее знать, что она дарит нашему организму несомненные преимущества.
Снижает мышечную боль и болезненность
Любая тренировка, какой бы тяжелой она ни была, оставляет такое ощущение, будто подъем по обычному лестничному пролету — покорение Эвереста. Лечебный массаж является одним из лучших средств восстановления мышц после тренировок, особенно у профессиональных спортсменов. В дополнение к расслаблению мышц массажная терапия может помочь людям, которые борются с хронической болью или любым синдромом, побочным эффектом которого является боль. Исследования показывают, что лечебный массаж может облегчить боль, связанную с фибромиалгией, хирургическим вмешательством и многим другим.
Уменьшает стресс и беспокойство
Бесконечные списки дел, авралы на работе, семейные обязательства, попытки не отставать от друзей — большинство из нас сегодня завалены обязанностями куда большими, чем они могут справиться. Регулярный массаж может помочь снизить уровень стресса и беспокойства, испытываемого ежедневно. Мало того, что вы потратите некоторое время на себя и почувствуете себя хорошо, еще и научно доказано, что массажная терапия помогает мозгу и телу расслабиться. Физически массаж позволяет снять напряжение в теле, на ментальном уровне он вызывает чувство спокойствия и гонит тревожные мысли.
Помогает лучше спать
Еще одна угроза здоровью - недостаток сна. Если вам нужно немного расслабиться, подумайте о том, чтобы включить регулярный массаж в оздоровительную программу. Ученые обнаружили, что лечебный массаж может помочь быстрее заснуть, дольше спать и получить более качественный сон. Известно даже, что массажная терапия помогает людям с бессонницей чаще видеть сны.
Укрепляет иммунную функцию
Если вы чувствуете, что часто болеете простудой или другими инфекциями, вам может помочь лечебный массаж. Исследования показывают, что массажная терапия может увеличить в крови количество лимфоцитов — типа лейкоцитов, которые защищают от болезней. Наука также показывает, что массажная терапия сокращает маркеры заболеваний, такие как воспаления и уровень кортизола.
Повышает гибкость и диапазон движений
Можете дотронуться до пальцев ног? Если нет, то пора получить пользу от массажа. Манипулируя мягкими тканями по всему телу, массажист может улучшить диапазон движений и гибкость суставов. Спортивный массаж, в частности, известен своим влиянием на функциональность движений, но любые манипуляции с мышцами и соединительной тканью способны улучшить эти параметры. Исследователи полагают, что массажная терапия стимулирует приток крови к суставам, способствует циркуляции лимфы и расслабляет мышцы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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