Тосты, смузи, яичница: какой завтрак действительно полезен, а какой нет

«Тело должно получать питание равномерно в течение дня», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Иначе у них точно не будет концентрации на школьных задачах и задачах».

1. Пшеничные тосты с джемом или шоколадным кремом

«Тосты и варенье из белой муки содержат много быстро усваиваемых углеводов, которые быстро попадают в кровь».

«Через час уровень сахара в крови падает настолько низко, что у вас появляется тяга к еде».

2. Овсянка с молоком или йогуртом

«Мы должны выбирать белок для каждого приема пищи».

3. Цельнозерновой хлеб с сыром и огурцом

«Помимо клетчатки и белка, он содержит множество витаминов и минералов, все из которых содержатся в цельном зерне».

4. Смузи

«Так много фруктозы собирается в очень маленьком пространстве, что наша печень перегружена».

«Яблоко, а затем, например, шпинат и сельдерей, немного йогурта — это было бы идеально. Это работает в форме творога, йогурта».

5. Яичница с беконом

«В беконе слишком много жира. «Это не очень хорошая идея для повседневной жизни».

Каким бы напряженным ни было утро, завтрак пропускать нельзя.Утренний прием пищи особенно важен для детей и молодых людей.Но какой завтрак надолго сохранит чувство сытости и при этом хорошо покроет потребности в питании?Тост со сладкой намазкой – простой завтрак, который нравится практически каждому.Первоначально это дает энергетический заряд. Но это также приводит к высвобождению большого количества инсулина — гормона, который регулирует уровень сахара в крови.Кроме того, например, в шоколадном креме нет важных питательных веществ. Он содержит много насыщенных жирных кислот, которые мы обычно уже потребляем в достаточном количестве из продуктов животного происхождения и которые точно не улучшают уровень липидов в крови. Но это не значит, что тосты – это табу. В качестве сладкого финала можно заранее съесть что-нибудь полезное.Один из способов сделать еду полноценной — это добавить в нее йогурт или молоко.Она советует начинать трапезу с белка. Например, заранее съешьте две ложки йогурта и только потом смешайте мюсли. Это ограничивает повышение инсулина в самом начале.Тот, кто ест фрукты и овсянку, в первую очередь потребляет сложные углеводы. Они обеспечивают более низкое выделение инсулина, чем простые углеводы, например, из белого тоста. Это означает, что мы дольше остаемся сытыми.Овсяные хлопья также обладают эффектом регулирования уровня сахара в крови благодаря клетчатке. Если овсяные хлопья были приготовлены на молоке, они смогли предварительно набухнуть, а также впитать жиры и белки». Это облегчает их переваривание.Фрукты также содержат витамины и минералы, но, конечно же, и сахар. Поэтому Пономарева рекомендует в качестве суммы несколько штук. Это может быть яблоко или половинка банана.Еще одна вещь, которая надолго сохранит чувство сытости: цельнозерновой хлеб. Например, хлеб, приготовленный из цельного зерна полбы или ржи, вызывает меньшее выделение инсулина, чем легкие пшеничные тосты.Когда дело доходит до сыра, важно учитывать содержание жира, чтобы избежать слишком большого количества насыщенных жирных кислот.Не стоит экономить на овощах. Например, огурец содержит минералы и водорастворимую клетчатку.Если смузи, то сделайте его сами. Эксперты по питанию не рекомендуют классические смузи из супермаркета с несколькими видами фруктов.Если вы делаете смузи самостоятельно, вам также следует бросить в блендер овощи.Типичный американский завтрак на первый взгляд кажется заманчивым, в том числе и с точки зрения пищевой ценности: много белка и низкий уровень сахара в крови. А вот жареному завтраку не хватает углеводов и овощей.Но яичница также может быть полезнее, если сочетать ее с большой порцией овощей и цельнозерновым хлебом.Полезно знать: рекомендуется съедать только два-три яйца в неделю.Ранее МедикФорум писал о снижении холестерина при помощи правильного питания.

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