Нет энергии? Врач назвала продукты, которые ускоряют метаболизм





Пить много воды

"Исследования также показали, что 0,5 литра воды ускоряют обмен веществ в состоянии покоя на 10–30 процентов в час. Холодная вода должна согреваться телом, и при этом сжигается энергия. Выпитый за полчаса до еды, он гарантирует, что мы съедаем меньше еды", - говорит врач-эндокринолог Ольга Юрьева специально для МедикФорум.

Пить теплую или холодную воду?

Острые специи, такие как куркума и перец чили

"Куркума, перец чили и др. разогревают обмен веществ".

Ананас лучше всего есть в чистом виде утром

Миндаль даже помогает похудеть

"Они помогают вам похудеть и обеспечивают здоровую растительную энергию, ценные жиры и витамины".

Кофе, но без сахара, пожалуйста

"Пейте зеленый чай. Это также будит вас и останавливает тягу к сладкому".

Кокосовое масло вместо сливочного

Еще несколько советов, полезных для вашего метаболизма

"Вам не обязательно бежать марафон или ходить в спортзал, но быстрая 30-минутная прогулка в день или тренировка с собственным весом помогут вам двигаться вперед".

Убедитесь, что вы спите достаточно

"Чтобы обеспечить здоровый ночной сон, вам следует обеспечить достаточную темноту, иметь удобный матрас, запретить использование электронных устройств и храпящих партнеров, а также как можно раньше избегать употребления кофеина или других стимуляторов".

Вы, вероятно, больше этого не слышите, но это правда: пейте много воды. Если вы замените другие напитки водой, вы сэкономите 100 процентов калорий, потому что она не содержит калорий.Питьевая теплая вода также помогает вашему метаболизму. Особенно, если выпить его утром натощак и добавить имбирь и лимон, организм приходит в норму.Фруктовый смузи идеально подходит для завтрака или перед тренировкой. Ягоды, в частности, ускоряют обмен веществ, а также обеспечивают нас витаминами, антиоксидантами, клетчаткой и минералами. Их лучше всего смешивать с растительным молоком из сои, кокоса или миндаля.Нам нужен белок, чтобы поддерживать наращивание мышечной массы и процессы в организме. Это могут быть бобы, яйца или нежирное органическое мясо.Белковосодержащие продукты лучше всего подавать с острыми специями.Самое замечательное в ананасе то, что когда вы его едите, вы сжигаете больше калорий, чем потребляете. Важно: лучше всего употреблять его в чистом виде и утром, чтобы эффект был достигнут и обмен веществ работал полным ходом.Любой, кто раньше думал, что миндаль слишком жирный, чтобы его можно было есть регулярно, может радоваться.Кофе пинает наш метаболизм под зад, если его пить черным. Потому что сахар или молоко разрушают стимулирующий эффект. Не любите кофе?Вместо сливочного масла используйте кокосовое масло в качестве жира на кухне. Минеральная бомба не только ускоряет обмен веществ, но и делает вас красивой изнутри и снаружи, например, в качестве лосьона для тела, уменьшающего целлюлит, или средства для волос, придающего блеск.Вам не обязательно быть бодибилдером, но чем больше у вас мышечной массы, тем быстрее будет работать ваш метаболизм.Без физических упражнений очень сложно ускорить метаболизм.Вы также лучше спите после тренировки, и фаза физического восстановления не менее важна.Согласно исследованиям, те, кто спит слишком мало в течение длительного периода времени, быстрее набирают вес, замедляют метаболизм и едят менее здоровую пищу. Не считая того, что вы более медлительны и менее способны заниматься спортом.Ранее МедикФорум писал о снижении холестерина.

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