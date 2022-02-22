Почему после чистки зубов нельзя полоскать рот
Опытные стоматологи обязательно скажут вам, что после чистки зубов рот полоскать нельзя, ведь тем самым вы смоете всю пасту, а значит, сама чистка окажется бесполезной. Но существуют и другие полезные советы, которые стоит учесть.
Утром чистить зубы рекомендуется перед завтраком, поскольку всю ночь у вас во рту скапливались бактерии. Обычно люди начинают ухаживать за зубами после приёма пищи, но перед завтраком стоматологи рекомендуют отказаться от этого правила. Кроме того, употребление горячего чай с лимоном, после которого следует чистка зубов, быстро приведет к разрушению эмали. А вот употребление молока поможет вам обрести почти голливудскую улыбку, поскольку молоко успешно удаляет кислоту, осевшую на зубах после завтрака.
Не следует чистить зубы чаще двух раз в день по утрам и вечерам. Не то, чтобы трёхкратная чистка нанесет больший вред зубам, особенно, если вы используете электрическую зубную щётку, которая контролирует давление. Но некоторые люди слишком жёстко надавливают на щётку, что может повредить десны и вызвать повреждения эмали. Двухминутная чистка зубов – идеальная по продолжительности процедура, которая нужна полости рта. Не забывайте менять зубную щётку каждые три месяца, это же касается и головок для электрической зубной щетки.
Зубная нить тоже может быть полезной, если вы правильно пользуетесь этим инструментом гигиены. Завяжите нить вокруг средних пальцев на каждой руке, прочищайте ей пространство между зубами, чтобы нить касалась каждой стороны зуба. Направлять движения необходимо как вверх и вниз, так влево и вправо. Жвачку следует выплюнуть после 20 минут использования, как тоже рекомендуют эксперты. Наконец, после чистки нельзя полоскать рот, надо сплевывать. Иначе вы тут же смоете всю пасту с зубов, и процедура чистки окажется бесполезной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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