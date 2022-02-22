Ученые выяснили, в каких случаях овощи не полезны для здоровья

«По сравнению с отсутствием овощей в питании их потребление снижает риск сердечного приступа на 10 процентов», - заявили авторы проекта.

«Овощи содержат полезные минералы и питательные вещества, необходимые организму для оптимального функционирования. Но их термическая обработка может нарушать естественную структуру растительных продуктов, лишая их питательной ценности», - уточнили медики.