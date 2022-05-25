Мужчинам лучше не снимать рубашки в приложениях для знакомств
Исследование показало, что позирующие без рубашек в приложениях для знакомств мужчины выглядят непривлекательными и даже порочными в глазах женщин. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо.
Популярность приложений для знакомств стремительно растет, и сегодня анкеты там имеют практически все активные пользователи мобильных устройств. Люди ищут в этих приложениях свою судьбу или просто друзей и единомышленников для общения, но чаще всего - партнёров для романтических свиданий. Однако до сих пор остаётся загадкой, какие именно фотографии привлекают максимальное внимание представителей противоположного пола, и какие считаются самыми непривлекательными. Учёные выяснили, что если в своём профиле в приложение Тinder мужчины загружают фотографии с обнажённым торсом, то они рассматриваются женщинами как более легкомысленные и менее привлекательные.
567 участников исследования просмотрели ненастоящие странички молодого белого мужчины по имени Ной, а вернее - многочисленные его варианты. Фотографии и описание Ноя варьировались в зависимости от трёх факторов: стремления к построению отношений, мускулистости и сексуализированности внешнего вида. Некоторые версии Ноя выглядели очень мускулистыми, другие нет. Какие-то Нои искали случайного секса, а какие-то настаивали на серьёзных отношениях. Конечно же, некоторые Нои были без рубашек, а какие-то носили белые футболки.
Три основных аспекта влияли на восприятие Ноя участниками эксперимента - это мотивация к отношениям, мускулистость и сексуализированный внешний вид. Женщины считали мужчин без рубашек более рискованными сексуальными партнерами, обладавшими низкой социальной привлекательностью и компетентностью. То есть для устойчивых отношений они совершенно не подходили. Мужчины в чём-то с ними соглашались, но не считали, что без рубашек они менее компетентны. А если Ной заявлял в анкете, что ищет случайный секс, то все без исключения считали его более рискованным в сексуальном поведении и менее компетентным. При этом мускулистая версия Ноя оказалась наиболее привлекательной, но мужчины воспринимали такое телосложение, как внешность человека, склонного к более рискованному сексуальному поведению. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Колорадо
ЗОЖ
государственное высшее учебное заведение в США. CSU начал свою академическую деятельность в 1870 году
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