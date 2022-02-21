Голые фотки лучше на главную страницу приложений не загружать
Размещение фотографий с сексуальным подтекстом на главной странице в приложениях для знакомств воспринимается крайне нежелательно. Таковы результаты исследования учёных из Университета Аризоны.
Сотни миллионов людей на нашей планете используют разного рода приложения и сайты для знакомств, которые имеют начальную страницу, а затем и набор дополнительных фотографий. Многие люди задумываются о там, какую именно фотографию поставить на титульную страницу, так как от этого зависит, смахнут ли их вправо, то есть выберут ли в качестве потенциального партнёра, или влево, то есть сочтут непривлекательными. И из-за этого значительное количество мужчин, а также некоторое количество женщин размещают фотографии с сексуальным подтекстом. Но если вам кажется, что эти снимки повышают шансы на успех, то стоит ещё раз хорошенько задуматься об этом, прочтя результаты нового исследования.
Американские учёные выяснили, что пользователи с сексуальными фотографиями на основной странице в мобильном приложении воспринимаются в качестве неприятных персон потенциальными партнерами. Кроме того, если другие пользователи видят полуголого мужчину или женщину в сексуальном бикини на главном фото, они воспринимают этих лиц в качестве тех, кто настроен на долгосрочные взаимоотношения. По таким фотографиям складывается предположение, что этим людям интересен только короткий флирт или просто секс.
Причём данное мнение высказали вовсе не люди в возрасте. Для своего исследования учёные привлекли 262 студента, которым показывали различные макеты профилей на сайтах знакомств. Половина из них содержало довольно сексуализированные снимки с откровенной одеждой или вообще без неё, а другая половина - более нейтральные. Оказалось, что именно нейтральные фотографии воспринимаются более предпочтительными, и оценив этот снимок люди уже могли заинтересоваться и другими фотографиями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Аризоны
ЗОЖ
Общественное научно-исследовательское высшее учебное заведение штата Аризона с собственным земельным участком, основанное в 1885 году. В состав университета входит единственное в штате Аризона медицинское учебное заведение с правом предоставления степени доктора медицины
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