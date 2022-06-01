Как тренировки реально помогают похудеть
Существуют нагрузки аэробные и анаэробные. И важно правильно выбрать их тип, чтобы добиться похудения максимально быстро.
Аэробные упражнения, как правило, представляют собой длительные нагрузки с низкой интенсивностью и небольшими усилиями, которые поддерживают стабильный сердечный ритм и используют кислород для выработки такой энергии, как выносливость. К ярким примерам аэробных нагрузок можно отнести пешую ходьбу, медленную пробежку или неспешную поездку на велосипеде. Анаэробные упражнения, в свою очередь, представляют собой короткие по продолжительности, высокоинтенсивные движения с большими усилиями, которые быстро увеличивают частоту сердечных сокращений и не требуют кислорода для выработки энергии. Эти упражнения помогают нам наращивать силу, скорость, мощность и выносливость. Яркие примеры - быстрый бег, скоростные заплывы на дорожках бассейна и т.п.
По словам экспертов по фитнесу, лучшими упражнениями для похудения будут сочетания аэробных и анаэробных нагрузок, которые поддерживают высокий метаболизм, укрепляют мышцы и сердце, позволяя тренироваться и делать больше «работы» в течение длительного времени. Они обеспечивают ту продолжительность времени, которая в конечном итоге поможет сжечь больше калорий. Дефицит энергии в течение определенного периода дает возможность сбросить лишний вес или похудеть. Вы должны сжигать больше калорий, но в то же время есть немного меньше. Этот дефицит энергии заставляет тело использовать накопленный жир в качестве источника энергии.
А если этого не происходит, то сколько бы вы не потели в спортзале, похудения не будет. Ведь сгоревшие калории вы быстро восстановите с помощью каких-нибудь сытных продуктов питания. И потом будете долго рассказывать окружающим, что у вас уникальный организм - не удается похудеть даже с помощью спорта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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