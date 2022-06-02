Свою влюбленность молодёжь часто превращает в любовь
Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе установили, что новая культура знакомств не является нормой среди студентов. И большинство молодых людей всё-таки ищут устойчивые отношения.
Исследователи из США провели первое в своём роде изучение ранней степени развития отношений - периода, во время которого у партнеров демонстрируются рост или падение романтического интереса друг к другу. Именно в этот период люди понимают, смогут ли они стать полноценными преданными партнерами или им лучше расстаться. Предыдущие исследования по данному вопросу отдельно рассматривали преданные отношения, а отдельно самые первые впечатления. И вот теперь учёные опросили 208 студентов об их отношении к свиданиям, симпатиях и антипатиях, впечатлениях по поводу потенциальных партнёров в течение 7 месяцев.
Участники исследования, в среднем, за этот промежуток времени описали 5 влюблённостей и сообщили, что около 15% из них в какой-то момент переросли в отношении. Учёных удивило, что многие важные факторы этих влюблённостей совпадали с теми, которые присутствуют и во время серьёзных отношений. Так, одним из лучших инструментов предсказания устойчивого интереса к партнёру выступили маркеры привязанности, то есть максимально возможное стремление к тому, чтобы какой-то человек присутствовал рядом с вами, беспокойство при его долгом отсутствии, а также настойчивое желание рассказывать обо всех своих чувствах и успехах. Эти признаки традиционно считаются маркерами устойчивых моногамных отношений.
Когда начинают проявляться чувства привязанности и эмоциональной связи, то молодые люди, как выяснилось, воспринимали это, как знак того, что их увлечения надо продолжать. А это значит, что сексуальное и эмоциональное влечение идут рука об руку ещё до того, как возникают серьёзные отношения, так что свои влюблённости молодые люди часто трансформируют в настоящую любовь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Дэвисе
ЗОЖ
один из университетов в системе Калифорнийского университета, находящийся в городе Дейвис.
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