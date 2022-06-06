Тренировки помогут вылечиться от рака
Физические нагрузки помогают бороться со злокачественными новообразованиями. Два с половиной часа тренировок еженедельно усиливают эффект лекарств против рака, как установили Учёные из Университета Нью-Йорка.
Некоторые разновидности тренировок усиливают эффективность лекарств против опухолей и тем самым повышают шансы пациентов на выживание, как предполагает исследования. Его авторы установили, что организм выделяет белки, которые необходимы для восстановления мышц, изношенных после тренировок, и эти самые белки также уничтожают раковые клетки. Подтвердив эту теорию на мышах, ученые проанализировали информацию по исследованию с участием 75 пациентов с раком поджелудочной железы.
Одну группу пациентов просили выполнять еженедельно один час силовых упражнений и полтора часа аэробных перед тем, как они прошли операцию по удалению опухолей. Те, кто следовал шестинедельной программе тренировок, на 50% чаще имели пятилетние показатели выживаемости, по сравнению с теми, кто не тренировался.
Врачи уже давно превозносят преимущества регулярных физических нагрузок как одного из эффективных средств защиты человека от злокачественных новообразований. И вот впервые проведено исследование, которое показало, что эти тренировки помогают и тем, кто уже столкнулся с опухолями. В ходе экспериментов с лабораторными мышами те животные, которые тратили по полчаса в день 5 раз в неделю на нагрузки, снизили интенсивность процесса формирования опухолей на 50%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Нью-Йорка
ЗОЖ
частный исследовательский университет США, расположенный в Нью-Йорке, один из наиболее известных и престижных высших учебных заведений мир
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