5 ошибок при изготовлении домашних соков
Конечно, приготовленные дома соки намного более полезны для здоровья, чем магазинные, в которых так много сахара. Но очень важно приготовлять эти соки правильно.
Выбирайте натуральные сладкие фрукты
Некоторые люди пьют щербет вместо сока. Однако употребление большего количества сладких фруктов или сахара может нанести вред здоровью. Во-первых, сок — один из самых простых способов обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Следовательно, чрезмерное подслащивание их добавленным сахаром может увеличить количество фруктозы, повышая уровень глюкозы в крови. Поэтому вместо сахара или сладких фруктов при приготовлении сока следует использовать овощи.
Правильное использование зеленых овощей
Сок зеленых овощей считается относительно полезным, но чрезмерное перемешивание может испортить его вкус. Кроме того, его будет сложно пить, потому что не каждый может справиться с таким выраженным горьким вкусом. Поэтому, если вы делаете сок из зеленых овощей, знайте о том, какие овощи смешивать. Смешивание горьких на вкус овощей может испортить вкус сока и даже вызвать у некоторых людей тошноту.
Перейти на соковыжималку
Сейчас в каждом доме есть соковыжималки, которые помогают приготовить сок за несколько минут. Но знаете ли вы, что эта машина снижает питательную ценность сока? Соковыжималка производит много тепла, которое разрушает основные питательные вещества, содержащиеся во фруктах и овощах. Если вы используете соковыжималку, убедитесь, что она не слишком сильно нагревается. Если температура средняя, пейте сразу, а не храните сок в холодильнике.
Правильное время
После приготовления сока его нужно сразу же выпить. Например, если вы пьете утренний сок вечером, это может навредить вашему здоровью вместо того, чтобы обеспечить питательными веществами. Вы можете хранить домашний сок до 24 часов, но употребление его сразу же считается полезным для вашего здоровья.
Не смешивайте семена в соке
Если вы делаете стакан сока из овощей или фруктов, не забудьте удалить семена. Даже одно семечко может испортить вкус вашего сока. Кроме того, нельзя употреблять семена некоторых фруктов и овощей, так как они содержат вредные для здоровья цианогенные токсины. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
The Health Site
ЗОЖ
Портал познавательной информации о здоровье и красоте в Индии
Оставить комментарий