Врач рассказал, почему полезно выпивать стакан кефира утром

«Начало дня со стакана кефира способствует улучшению аппетита, налаживает работу нервной системы, устраняет неприятный запах изо рта после сна, заряжает человека энергией», - уточнил врач.

«Кисломолочные продукты не рекомендуются при гастрите, язве, колите, некоторых заболеваниях мочеполовой системы и при непереносимости определенных компонентов молока», - напомнил Асанов.