Врач рассказал, почему полезно выпивать стакан кефира утром
Привычка выпивать стакана кефира утром помогает, помимо прочего, решить проблему неприятного запах изо рта, говорит врач Тимур Асанов.
В интервью медика были перечислены причины, которые объясняют, почему полезно выпивать стакан кефира утром. По словам Тимура Асанова, употребление этого кисломолочного напитка в разное время дня имеет определенные плюсы для здоровья.
«Начало дня со стакана кефира способствует улучшению аппетита, налаживает работу нервной системы, устраняет неприятный запах изо рта после сна, заряжает человека энергией», - уточнил врач.
Что касается вечернего времени, то прием кефира в этот период суток содействует улучшению работы пищеварения, помогает организму полноценно усваивать полученные за день микроэлементы. Эксперт считает, что вечером полезнее пить нежирный кефир. Употреблять его нужно не позднее 20:00.
«Кисломолочные продукты не рекомендуются при гастрите, язве, колите, некоторых заболеваниях мочеполовой системы и при непереносимости определенных компонентов молока», - напомнил Асанов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты улучшают процессы восстановления печени.
Тимур Асанов
ЗОЖ
врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава МО
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