Как вписать в диету пончики и гамбургеры?

«Средний гамбургер — это 650 ккал, упаковка картошки фри — еще 250, кока-кола — 200. Итого 1100. В течение оставшегося дня вам останется съесть всего 500-600 калорий, если вы девушка средних размеров. Но смотреть нужно не только на калории, но и на состав пищи. Для правильного питания нужен баланс белков-жиров-углеводов в пропорции 40/30/30%», — говорит эксперт.

Сбросить лишний вес мечтают многие. А вот отказаться ради этой цели от вредной еды готовы далеко не все. Наоборот, большинство даже готово продолжать питаться по-прежнему, а потом отрабатывать лишние калории на тренировках в спортзале. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Эндокринолог говорит: так не работает.Что мы имеем по факту? Гамбургер — это жиры и углеводы. Белок в явном дефиците. Картошка фри и котлета зашкаливают по конечным продуктам гликирования из-за того, что это жареная еда.А еще в таком наборе нас ждут трансжиры в большом количестве, майонез, кетчуп, уксус. Колоссальная нагрузка на организм. И ему нужно будет потратить ресурсы, чтобы эту нагрузку нейтрализовать.А самое главное, что организм-то в итоге не насытился. Главный строительный элемент — белок, вы ему так и не додали. Клетчатки (залог длительного насыщения) тоже нет. В итоге чувство голода вернется очень быстро и вы опять будете есть.Если разрешать себе такое раз в месяц — это допустимо. Раз в неделю на постоянной основе — нет. Во-первых, вы наберете лишний вес, начнете еще больше заедать стресс. В итоге полностью нарушите свое пищевое поведение, которое привести обратно в норму будет не так просто.