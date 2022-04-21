Эндокринолог объяснила, почему не нужно бояться углеводов и полностью от них отказываться

«Углеводы — обязательная часть сбалансированного рациона. Это основной источник энергии, витаминов группы В, клетчатки. Углеводы должны составлять 45-65% от рациона человека», — говорит специалист.

Многие люди, желающие похудеть, уверены, что их главный враг на пути к цели — углеводы, поэтому полностью вычеркивают их из своего меню. Доля истины в этом есть, но на самом деле, вред нашему здоровью приносят не все углеводы, а только быстрые.Вопреки стереотипам, людям, страдающим сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, углеводы тоже не нужно полностью исключать. Стоит максимально ограничить только быстрые углеводы.В особенности это касается добавленного сахара — это сахар, который человек искусственно добавляет в продукты (конфеты и сладости, варенье, джемы, сладкие газировки и так далее). Эти продукты могут присутствовать в рационе, но они должны занимать не более 10% суточного колаража. И даже сахар эпизодически можно употреблять!Многие ошибочно полагают, что картофель, макаронные изделия и хлеб — это тоже быстрые углеводы. Но если вспомнить школьный курс химии, можно узнать, что крахмал, который входит в состав этих продуктов, — сложный углевод. По возможности, желательно выбирать продукты из цельнозерновой муки, но перечисленные тоже иногда допустимы.Вывод таков: лишний вес не приходит именно из-за углеводов. Он появляется из-за переедания и из-за нарушенного и несбалансированного питания в целом.