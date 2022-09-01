Пять полезных свойств яблок

«В яблоках такой большой запас витаминов и нутриентов, что употребление одного яблока в день способно спасти от многих заболеваний. Отмечу, что свежие яблоки нежелательно есть людям с язвенной болезнью», — говорит эксперт.

Существует так много сортов яблок, кто каждый точно найдет себе что-то по вкусу: белые и красные, желтые и зеленые, кислые и сладкие… Насчитывается более 10 тысяч сортов.Стоит отметить, что зеленые яблоки полезнее красных. В них больше витаминов. А еще они гипоаллергенны.Теперь о полезных свойствах. В яблоках содержится магний, фосфор, кальций, калий, селен и йод. Также они богаты витаминами С, В1, В2, РР, Е. Потребление яблок избавляет от стресса и усталости.Яблоки являются натуральным сорбентом, поэтому полезны при отравлениях.Регулярное потребление яблок благотворно влияет на пищеварение, благодаря содержанию в яблоках органических кислот. Они хорошо влияют на выработку желудочного сока.Яблоки способны выводить из организма излишки воды и соли, поэтому это эффективное средство избавления от отечности.Яблоки регулируют уровень холестерина. Также важно отметить, что яблоки не теряют своих полезных качеств даже при продолжительном хранении. Однако свежие яблоки все гораздо полезнее полежавших