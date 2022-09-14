Повышенный холестерин: 3 продукта снижают его наиболее эффективно

«Исследования показывают, что продукты, содержащие более высокие уровни глюкорафанина, например, брокколи могут содействовать снижению уровень холестерина ЛПНП в крови на несколько процентов».

«Еще один замечательный продукт, помогающий снижать повышенный холестерин, – это авокадо».