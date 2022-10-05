Врачом названы продукты для очищения печени и ее хорошей работы
По словам врача кардиолога Ольги Бокерия, продукты, способствующие очищению печени, нормализации работы органа, являются доступными: например, в их числе капуста, свекла, чеснок.
Врач напомнила, как важно иметь здоровую, активную печень – этот орган включен в процесс пищеварения, расщепления жира и других питательных веществ, обменных процессов, производства желчи и холестерина, выведения потенциальных токсинов. Хотя печень обладает впечатляющей способностью к регенерации, следует заботиться о ней, чтобы не допускать скопления в органе жира и вредных соединений.
Ольга Бокерия проинформировала о существовании продуктов, которые помогают печени очищаться от нежелательных и разрушительных для нее веществ. Одним из таких продуктов она назвала свеклу.
«Свекла способствует снижению воспаления, улучшает выведение желчи».
В перечень других продуктов, полезных для очищения печени и ее хорошей работы врач включила
- крестоцветные овощи – резные виды капусты
- вареные яйца,
- чеснок,
- жирную рыбу,
- лимон,
- любые побеги.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может дать организму отказ от алкоголя на месяц.
Ольга Бокерия
ЗОЖ
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
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