Врачом названы продукты для очищения печени и ее хорошей работы

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салат из свеклы

По словам врача кардиолога Ольги Бокерия, продукты, способствующие очищению печени, нормализации работы органа, являются доступными: например, в их числе капуста, свекла, чеснок.

Врач напомнила, как важно иметь здоровую, активную печень – этот орган включен в процесс пищеварения, расщепления жира и других питательных веществ, обменных процессов, производства желчи и холестерина, выведения потенциальных токсинов. Хотя печень обладает впечатляющей способностью к регенерации, следует заботиться о ней, чтобы не допускать скопления в органе жира и вредных соединений.

Ольга Бокерия проинформировала о существовании продуктов, которые помогают печени очищаться от нежелательных и разрушительных для нее веществ. Одним из таких продуктов она назвала свеклу.

Названы самые полезные продукты для печени


«Свекла способствует снижению воспаления, улучшает выведение желчи».

В перечень других продуктов, полезных для очищения печени и ее хорошей работы врач включила
  • крестоцветные овощи – резные виды капусты
  • вареные яйца, 
  • чеснок, 
  • жирную рыбу, 
  • лимон, 
  • любые побеги.
Помимо этого для здоровья печени важно употребить достаточное количество чистой воды и быть физически активным, подвижным человеком, а также избегать злоупотребления алкоголем и лекарствами, констатировала специалист. 

Названы полезные продукты, способные «убить» печень


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Ольга Бокерия
Ольга Бокерия
ЗОЖ
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
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