Чеснок способен защитить от инфаркта

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Чеснок способен защитить от инфаркта

Многие из нас воспринимают чеснок в качестве средства профилактики простуды. Но он также является и превосходным инструментом для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам экспертов, при регулярном употреблении чеснока снижается риск развития бляшек в артериях, которые мешают нормальному оттоку крови. После того, как эти артерии засоряются бляшками, возникает серьёзный риск смертельно опасного инфаркта. А чеснок наряду с некоторыми лекарствами уменьшает вероятность этой патологии за счет прочищения артерий. Наблюдения показывают, что этот продукт питания сокращает показатели холестерина в крови. 

Чеснок в таблетках снизит давление


Ещё одна польза чеснока для сердечно-сосудистой системы в том, что он уменьшает артериальное давление. А повышенное давление также считается основным единичным фактором риска инсульта, который представляет ещё большую опасность для здоровья и жизни человека, чем инфаркт.

Чеснок поможет избежать рака легких


Гипертония - это вообще тихий убийца, поскольку многие люди не подозревают о наличии у себя повышенного давления. К другим полезным свойствам чеснока относят способность оберегать кости, давать защиту некоторым внутренним органам от воздействия тяжёлых металлов и даже, по неподтвержденным данным, обеспечивать профилактику старческого слабоумия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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