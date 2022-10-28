Эндокринолог Евдокимова: кому противопоказано есть кукурузу?

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кукуруза

Если у человека имеется диабет, есть кукурузу ему не нужно – другие противопоказания к употреблению этого сезонного продукта были названы эндокринологом Еленой Евдокимовой.

Медик сообщила в интервью, что кукуруза исключается из рациона при обострениях болезней ЖКТ. Продукт насыщен грубой, раздражающей слизистую клетчаткой, и в этом случае его поедание лишь спровоцирует еще более тяжелые симптомы. Евдокимова подчеркнула, что есть кукурузу противопоказано людям с проблемами желчного пузыря, нездоровой печенью.

«Кукуруза провоцирует сокращение желчного пузыря», – предупредила доктор.

Кроме того, употреблять ее в пищу не нужно, когда человеку диагностирован диабет.

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«Кукуруза абсолютно противопоказана пациентам с диабетом любых типов, так как она очень быстро повышает уровень глюкозы в крови», - объяснила Елена Евдокимова, беседуя с «Газетой.Ru».

Специалист акцентировала внимание на том, что особенно опасной в этом плане может быть консервированная кукуруза. В ней нередко содержится слишком высокая концентрация углеводов из-за добавления консервантов (которым в том числе может быть сахар). Учитывая данное обстоятельство, продукт лучше не употреблять тем, кто стремится к похудению, или имеет избыточный вес. Врач напомнила, что большое количество углеводов в ежедневном рационе питания способствует увеличению массы тела, жироотложению в проблемных зонах.

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Елена Евдокимова
Елена Евдокимова
ЗОЖ
врач эндокринолог, диетолог, нутрициолог
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