Бананы названы врачом среди избавляющих от изжоги продуктов
Некоторые продукты могут достаточно успешно нейтрализовать действие желудочной кислоты и снять неприятное ощущение изжоги, сообщил гастроэнтеролог Александр Андреев.
Врач сообщил в интервью, что одним из быстрых способов избавиться от чувства жжения, вызванного изжогой, является использование жвачки. Медик посоветовал использовать резинку, не содержащую сахар и мяту.
«Жвачка усиливает выработку слюны, которая очищает слизистую пищевода от излишков желудочного сока и нейтрализует кислоты за счет содержания щелочи», - объяснил Александр Андреев.
Беседуя с «Газетой.Ru», гастроэнтеролог назвал полезной для избавления от изжоги овсянку. Лучше всего съесть жидкую кашу – в этом случае она будет обволакивать стенки желудка.
«Если нет овсянки, можно сварить перловую или рисовую кашу», - поделился специалист.
Кроме того, нейтрализующее действие на кислоту желудка оказывает банан. Андреев пояснил, что бананы относятся к щелочным продуктам. Для устранения изжоги их полезно есть, размяв предварительно в кашу. Тот же эффект, что и банан, дает также дыня.
«Если нет непереносимости молочных продуктов, полезно использовать кефир ли йогурт без сахара», - дополнил врач.
Андреев предупредил, что периодически возникающая изжога – это серьезная причина посетить специалиста и обследовать желудок.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему на завтрак не следует употреблять насыщенные углеводами продукты.
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Александр Андреев
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, гепатолог
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