Четыре причины, чтобы отказаться от углеводов на завтрак

Различные исследования показали, что употребление богатой углеводами пищи сразу после пробуждения, на завтрак может привести к высвобождению химических веществ, таких как дофамин, которые в конечном итоге заставляют человека чувствовать себя вялым и ленивым, а также повышают его склонность к набору веса. В свою очередь, The Health Site проинформировал о пяти причинах, объясняющих, почему лучше отказаться от углеводов на завтрак.Такая реакция является отражением уровня глюкозы в крови после съеденной пищи. Углеводы могут вызывать ее резкий подъем – это будет означать, что содержание глюкозы в крови тоже очень значительно. Подобные колебания плохо действуют на эндокринную систему, истощают поджелудочную.Потребление углеводов при первом приеме пищи способствует росту уровня сахара в крови и ответному выбросу инсулина. Регулярные углеводные завтраки могут значительно снизить чувствительность к инсулину, что отразится в появлении излишков жира на животе.Лептин – это гормон сытости. Поскольку наполненный углеводами завтрак снижает чувствительность к нему, человек не ощущает насыщения и становится подвержен перееданию.Появление дисбактериоза означает, что возник дисбаланс микробиоты кишечника – это обычно бывает обусловлено потерей полезных микробов и распространением патогенных. Употребляемые натощак углеводы способствуют таком дисбалансу, вызывая симптомы в виде задержки воды,, вздутия живота, бурления и газов, нарушения стула.Диетологи считают, что организму нужно достаточно энергии, чтобы справиться с напряженным днем, и поэтому завтрак должен быть наполнен белком, витаминами и микроэлементами, которые содержатся в овощах, фруктах, орехах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают выздоравливать при ОРВИ.

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