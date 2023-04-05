Восемь причин, которые могут побудить отказаться от алкоголя

137 Фото: https://unsplash.com/photos/hK9hIPgF3QU
вино

Терапевт Тамара Ильинская: опасные последствия выпивки для здоровья – это серьезный повод отказаться от нее.

В беседе с «МедикФорум» терапевт Ильинская перечислила негативные эффекты частого употребления алкоголя. По мнению врача, любой из них можно рассматривать как причину, побуждающую отказаться от  приема спиртного.

Мощность мозга снижается. Регулярные выпивки ведут к тому, что нервные клетки отмирают, а мозговая ткань сморщивается – с этим непосредственно   связано снижение памяти, ухудшение способности концентрироваться и в долгосрочной перспективе ослабление интеллекта.

Лицо выглядит одутловатым. Факт, который становится все более очевидным со временем. У людей, злоупотребляющих алкоголем, кожа лица начинает выглядеть все более рыхлой и раздутой. Вдобавок может возникать труднообратимое утолщение носа.

Возрастает риск рака. Вероятность заболеть раком, особенно в области рта и горла, а также пищевода, увеличивается у пьющих – и увеличивается во много раз, если в дополнение к употреблению алкоголя они курят.

Повышается риск проблем с сердцем. Высокое кровяное давление, аритмия, воспаление сердечной мышцы – все эти последствия употребления алкоголя отнюдь не редкость.

Ослабленная печень. Печень расщепляет каждую каплю алкоголя – это тяжелая работа! Если такую работу приходится выполнять слишком часто, возникают риски отека, воспаления, ожирения и цирроза органа.

Повреждение периферических нервов. Дрожь рук и болезненные участки (например, в ногах) тоже могут быть последствиями чрезмерного употребления алкоголя.

Поражение поджелудочной железы. Одним из самых опасных последствий алкоголизации организма является   развитие рака этого органа.

Глава МЧС приказал удвоить количество лабораторий для выяснения причин пожара в Москве


Ухудшение работы желудка и кишечника. Из-за частых возлияний нарушается транспортировка и всасывание питательных веществ в ЖКТ. Как результат, организм перестает в достаточной мере снабжаться жизненно важными питательными веществами. Кроме того, алкоголь раздражает слизистую оболочку пищеварительного тракта, способствуя развитию воспаления, изъязвления, рака.

5 причин отказаться от алкоголя


Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, которые являются опасными для людей с больным сердцем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Как часто вы выпиваете? 9 опасных эффектов, которые алкоголь оказывает на организм
8 опасных последствий, которые медленно проявляются в связи с употреблением алкоголя
9 опасных последствий алкоголя для организма
Теги : вред алкоголя, проблемы со здоровьем, Тамара Ильинская