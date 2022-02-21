Как часто вы выпиваете? 9 опасных эффектов, которые алкоголь оказывает на организм
Если вы часто выпиваете сверх меры, будьте настороже – большое количество потребляемого алкоголя может иметь многочисленные разрушительные последствия для здоровья.
По мнению ученых, эти девять потенциально опасных эффектов алкоголя на органы тела могут угрожать всем, кто регулярно употребляет алкогольные напитки.
Снижается производительность мозга. Под воздействием токсинов, образуемых при расщеплении алкоголя, некоторые нервные клетки отмирают, а мозговая ткань сморщивается – это ведет непосредственно к снижению памяти и способности концентрироваться, а в долгосрочной перспективе и к снижению интеллекта.
Лицо выглядит одутловатым. Если вы регулярно пьете много алкоголя, кожа с годами будет выглядеть все более рыхлой и раздутой. Кстати, может изменяться и форма носа.
Увеличивается риск рака. Особенно значительно повышается риск возникновения рака в области рта, горла, пищевода. Такой риск увеличивается во много раз, если человек курит в дополнение к употреблению алкоголя.
… проблем с сердцем. Один из доказанных эффектов, которые алкоголь оказывает на организм, – это повышение кровяного давления. Также алкоголизация провоцирует аритмии и воспаление сердечной мышцы.
Повреждается печень. Будучи фильтрующим органом, печень должна расщепить каждую каплю алкоголя – это тяжелая работа! Люди, не способные контролировать выпивку, подвержены многим проблемам с печенью – отеку и воспалению органа, ожирению печени, фиброзу, циррозу.
Страдает половая сфера. У мужчин постоянные выпивки снижают уровень тестостерона, провоцируют импотенцию.
Повреждаются периферические нервы. Дрожь рук и болезненные телесные участки (например, в ногах) также могут быть последствиями чрезмерного употребления алкоголя.
Поражается поджелудочная железа. Печальным последствием пристрастия к спиртному становится нарушение функции железы, что влечет за собой другие опасные отклонения: среди них – нарушение переваривания жиров, воспаления.
Ослабляются желудок и кишечник. У тех, кто выпивает слишком много, нарушается транспортировка и всасывание питательных веществ в кишечнике, из-за чего организм перестает в достаточной мере снабжаться жизненно важными питательными веществами, ослабевает его иммунная система. Кроме того, статистически при регулярном употреблении алкоголя чаще возникают воспаление слизистой оболочки желудка, а также рак органов пищеварительной системы.
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