Врач Мясников назвал манную кашу самым неправильным продуктом из-за обилия углеводов

«Манная каша – это самый неправильный продукт: там в основном быстрые углеводы, очень быстрые, крахмал. Особой пользы здоровью она не несет», – констатировал Александр Мясников.

Доктор Мясников назвал манную кашу самым неправильным продуктом из-за обилия простых или быстрых углеводов. Этот тип углеводов крайне быстро усваивается, способствуя резкому повышению уровня сахара в крови, а затем, соответственно, и выбросу инсулина.Именно всплеск инсулина, возникающий после употребления продуктов, насыщенных простыми углеводами, способствует тому, что человек ощущает сильный голод и у него происходит интенсивное жироотложение. Врач Мясников пояснил, что в манной каше содержится слишком мало клетчатки, поэтому она не насыщает, а присутствующие в ней углеводы беспрепятственно проникают в кровь. Её употребление провоцирует перееданию и увеличение веса, заявил специалист.Вместо слишком сильно переработанной манки он порекомендовал употреблять цельнозерновые каши в виде, перловой, гречневой, пшенной, овсяной, так как они содержат клетчатку, белок и микроэлементы. Цельнозерновые продукты благоприятнее влияют на уровень сахара в крови, не вызывая его скачков.Ранее портал MedikForum.ru писал о негативных последствия х питья по утрам на пустой желудок воды с лимоном.

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