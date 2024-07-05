Кофе, рис и яйца оказались источником вызывающих рак «вечных химикатов»

Исследование международной группы ученых в Нью-Гемпшире показало: люди, в рационе которых постоянно присутствуют кофе, рис и яйца, могут потреблять более значительные дозы токсичных «вечных химикатов» – ПФАС (PFAS). Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на публикацию в The Guardian.В рамках исследовательского проекта ученые обследовали плазму крови и грудное молоко, полученные от 3 тысяч беременных женщин. В этих биологических образцах они выявили присутствие веществ, используемых в легкой промышленности: данные химикаты придают изделиям устойчивость к действию тепла, загрязнителей или воды. «Вечными» они называются из-за своей способности не распадаться естественным путем.Ученые не впервые обнаруживают следы промышленных химикатов в биологических образцах людей. Химикаты ПФАС, выявленные авторами нового исследования, могут накапливаться в организме – с этим специалисты связывают повышенные риски опасных заболеваний (например, затрагивающих щитовидную железу и печень, провоцирующих бесплодие и врожденные дефекты).Также «вечные химикаты» способны вызывать процессы, ведущие к развитию рака.Специалисты полагают, что особенно богатым источником этих вызывающих рак химикатов могут быть кофе и рис. Потенциально опасные вещества проникают в них из почвы и воды, используемой при выращивании. Кроме того, химикаты могут присутствовать в посуде для приготовления или в воде, предназначенной для готовки, – они тоже могут проникать в продукты.Что касается куриных яиц, присутствие химикатов в них может объясняться осадками сточных вод, используемых в сельском хозяйстве, или кормов, которые дают домашней птице.Кроме того, ученые допускают, что ПФАС могут содержаться в красном мясе и других продуктах питания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильное питье свекольного сока помогает очистить кровь от излишков холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.