«Два литра в сутки – это миф»: врач Черанева рассказала о правильном употреблении воды

«Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды… по современным рекомендациям питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс. Если чувство жажды притуплено или есть хронические заболевания, требующие коррекции употребляемого объема жидкости, то в этих случаях ее количество рассчитывается индивидуально специалистом», - рассказала Черанева о правильном употреблении воды порталу 74.ru

Сегодня можно услышать, что существуют некие формулы для расчета нормы воды – людям постоянно напоминают, что нужно употреблять достаточно жидкости. Но врач Вероника Черанева констатировала, что универсальной формулы для питья воды не существует, и два обязательных литра в сутки – это миф, поскольку потребность организма в ней всегда индивидуальна. То, сколько воды нужно в реальности, зависит от пола человека, его возраста, веса, физической активности, среды обитания.Медик подчеркнула, что о своей потребности в воде организм сигнализирует жаждой.Она добавила, что обычно рекомендации, которыми делятся врачи, подразумевают употребление жидкости, а не именно воды. Составлять этот объем жидкости могут, например, соки фруктов и овощей, супы, молоко, кефир, чай и кофе. Но заменять воду другими напитками тоже не следует, она должна составлять часть всей употребляемой за день жидкости. В отличие от разных соков, морсов, смузи и прочих напитков, вода максимально инертна и не оказывает влияния на желудок, пояснила эксперт.Также Черанева обратила внимание на то, что слишком усердное питье воды может вредить организму, способствуя слишком активному выводу электролитов. Что касается питья воды утром натощак, важно, чтобы она была подходящей температуры – не слишком холодной или горячей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему для организма может быть полезным мороженое

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