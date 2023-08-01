Врач Комиссарова: на необходимость питья воды указывает цвет мочи

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питье воды

Врач Альбина Комиссарова: очень насыщенный цвет мочи сигнализирует, что человек пьет мало воды.

По словам врача Комиссаровой, по поводу питья воды существует много заблуждений. В частности, сказала специалистка, не бывает каких-то конкретных норм количества воды, которое должно употребляться людьми ежедневно. Известно просто, что в целом объем получаемой организмом жидкости составляет примерно два литра, включая воду, содержащуюся в пище и продуктах. Но это не означает, что ежедневно каждый человек должен выпивать два литра воды. На потребность организма в воде влияет много факторов, поэтому универсальной водной нормы не существует: кому-то нужно пить больше, кому-то меньше.

Врач Комиссарова добавила, что на необходимость питья воды указывает цвет мочи.

Моча отражает состояние здоровья


«Пить нужно, руководствуясь чувством жажды, исследования показывают, что это эффективно. Также можно смотреть на цвет мочи. Если она темно-желтая, значит, пить нужно больше», - поделилась медик в телеграм-канале.

Также врач посоветовала не верить в утверждения о том, что утром нужно обязательно пить теплую воду, так как это активизирует метаболизм. Многочисленные утверждения о разных оздоровительных эффектах воды с лимоном тоже большей частью являются выдумкой, заявила медик.Главная роль получаемой воды – поддерживать в организме гидратацию, должный уровень увлажнения. Чудодейственных эффектов от нее ждать не следует.

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Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ЗОЖ
диетолог-эндокринолог
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Теги : питье воды, советы врачей, Альбина Комиссарова
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Врач Комиссарова: на необходимость питья воды указывает цвет мочи