Диетолог Кабанов: употребление лимона помогает снизить давление и риск онкологических заболеваний

«Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов. Регулярное употребление лимона способствует снижению риска инсульта и инфаркта, улучшению цвета лица. Кроме того, убережёт от развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения, улучшит усвояемость железа в организме», - сообщил медик РИА Новости

Диетолог Кабанов рассказал, что употребление лимона помогает снизить давление и риск онкологических заболеваний. Он заявил, что лимоны наиболее полезны среди цитрусовых – их можно считать рекордсменами по насыщенности полезными для организма нутриентами.Лимонная кислота содействует расщеплению камней в почках. Также они, благодаря высокой концентрации витамина С, обладают противомикробными свойствами, помогают предотвратить инфекции, вызванные вредными бактериями, грибками и вирусами.Как любые цитрусовые, они могут вызывать аллергические реакции. У людей с хроническими заболеваниями ЖКТ могут провоцировать их обострения. К тому способны весьма серьезно вредить зубной эмали.Алексей Кабанов подчеркнул, что лимоны и другие цитрусовые важно употреблять умеренно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление дыни улучшает защиту организма от развития рака желудка.

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