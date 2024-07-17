Врачи Гандельман и Коновалов: употребление дыни улучшает защиту от инсульта и рака желудка
Врачи заявили, что дыня является великолепным источником витамина С и витамина А.
Российские врачи, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, рассказали о неожиданных полезных свойствах дыни. По словам медиков, употребление дыни улучшает защиту человека от развития инсульта и рака желудка
Врач Гандельман объяснил: дыня обеспечивает организм большим количеством витамина С. Его достаточное получение является профилактикой инсульта головного мозга.
«Всего 100 граммов дыни содержат 60 процентов от суточной нормы витамина С, необходимого для эластичности сосудов. Недостаточность витамина С — это инсульт», - предупредил доктор Гандельман.
Врач Михаил Коновалов добавил, что в такой порции дыни также содержатся почти 60 процентов суточной нормы витамина А – натурального антиракового вещества. Употребление насыщенных им продуктов оказывает антиканцерогенное действие.
«Исследования показали, что у людей, которые употребляют пищу, богатую витамином А, шанс развития рака желудка меньше», - поделились врачи.
Чем еще полезна дыня? Её поедание благотворно отражается на работе печени и желчного пузыря, служит профилактикой образования в нем камней.
Кроме того, дыня известна как природный антидепрессант, помогающий лучше справляться с повседневным стрессом, раздражением, бессонницей – витамины и микроэлементы, присутствующие в ней, позитивно влияют на нервную систему, а после употребления дыни в организме увеличивается содержание «гормона счастья» серотонина.
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Герман Гандельман
ЗОЖ
врач-кардиолог и телеведущий, соведущий программы «Жить здорово!»
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