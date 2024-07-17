Врачи Гандельман и Коновалов: употребление дыни улучшает защиту от инсульта и рака желудка

«Всего 100 граммов дыни содержат 60 процентов от суточной нормы витамина С, необходимого для эластичности сосудов. Недостаточность витамина С — это инсульт», - предупредил доктор Гандельман.

«Исследования показали, что у людей, которые употребляют пищу, богатую витамином А, шанс развития рака желудка меньше», - поделились врачи.

Российские врачи, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, рассказали о неожиданных полезных свойствах дыни. По словам медиков, употребление дыни улучшает защиту человека от развития инсульта и рака желудкаВрач Гандельман объяснил: дыня обеспечивает организм большим количеством витамина С. Его достаточное получение является профилактикой инсульта головного мозга.Врач Михаил Коновалов добавил, что в такой порции дыни также содержатся почти 60 процентов суточной нормы витамина А – натурального антиракового вещества. Употребление насыщенных им продуктов оказывает антиканцерогенное действие.Её поедание благотворно отражается на работе печени и желчного пузыря, служит профилактикой образования в нем камней.Кроме того, дыня известна как природный антидепрессант, помогающий лучше справляться с повседневным стрессом, раздражением, бессонницей – витамины и микроэлементы, присутствующие в ней, позитивно влияют на нервную систему, а после употребления дыни в организме увеличивается содержание «гормона счастья» серотонина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие доступные продукты эффективно улучшают состояние кровеносных сосудов.

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