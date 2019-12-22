«Зимний спортивный город» открыли на нижегородской Стрелке
Катки, хоккей, Дед Мороз, кафе и ярмарка, развлекательная программа и бесплатные тренировки на площадке размером в 25 тысяч кв. м доступны ежедневно с 9.30 до 23.00.
На самом деле ледовый комплекс, получивший название «Спорт Порт» (ранее на это территории примечательным был только нижегородский торговый порт), представляет собой настоящий спортивный город.
Площадь комплекса – более 25 тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя каток площадью 3 тысячи кв. м (размерами 50 х 60 м) и профессиональную хоккейную коробку на 1400 кв. м (25 х 56 м).
При этом лед на обоих катках – искусственный, а следовательно, не боится потеплений, которыми изобилуют зимы последних лет. Специальные бригады обновляют ледовое покрытие каждые полтора часа.
Ежедневно на «Спорт Порт» проходят бесплатные тренировки, отдельно – для детей, отдельно – для взрослых, которые ведут профессиональные инструкторы по особому зимнему фитнесу, фигурному катанию, хоккею, северной (скандинавской) ходьбе и даже горным лыжам.
Здесь же, в «зимнем городе», работает Рождественская Ярмарка, кафе с едой и напитками, зона для отдыха и релаксации.
А дети смогут обнаружить тут же... резиденцию Деда Мороза, с которым можно сфотографироваться и загадать желание вблизи от Зимнего Волшебника. А также поиграть с ним: поучаствовать в конкурсах, выиграть новогодние подарки.
И вообще развлекательная программа, которая приготовлена для гостей «зимнего города» весьма разнообразна.
Для того, чтобы выйти на лед, можно взять напрокат коньки, а также амуницию для игры в хоккей – клюшки, шайбы и шлемы.
Взрослые смогут покататься на коньках в будни за 100 рублей за полуторачасовой сеанс и за 150 рублей в выходные дни. Дети – за 70 рублей в любой день. Во время тренировок можно выходить на лед бесплатно. Можно также приобрести абонемент на пять и на десять посещений.
«СпортПорт» работает ежедневно с 9.30 до 23.00.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что на открытии главной зимней площадки Нижнего Новгорода горожане встретятся со звездой НХЛ Андреем Коваленко, фигаристами Максимом Дмитриевым, Ириной Слуцкой и Аделиной Сотниковой.
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