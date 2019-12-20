  1. | | Слуцкая и Сотникова станут звездами открытия главной зимней площадки Нижнего Новгорода

Слуцкая и Сотникова станут звездами открытия главной зимней площадки Нижнего Новгорода

Аделина Сотникова

Ледовое шоу именитых фигуристок, встреча со звездой НХЛ Андреем Коваленко и автопробег РФС станут основными событиями открытия площадки 21 декабря.

Открытие зимней спортивно-развлекательной площадки «Спорт Порт» вблизи от построенного к играм Чемпионата мира по футболу стадиона «Нижний Новгород» произойдет 21 декабря и организаторы обещают, что это будет настоящий спортивный праздник.

Он начнется в 16.00 встречей с юными хоккеистами региона олимпийского чемпиона, игравшего также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Андрея Коваленко. именно он в 17.00 произведет символическое вбрасывание в матче между детскими командами «Торпедо-11» и «Кстово».

Еще через час отроется главный каток площадки «Спорт Порт». Она названа так потому, что раньше главным объектом на этой территории был грузовой порт Нижнего Новгорода, а теперь царит спорт.

Момент открытия знаменует собой начало ледового шоу с участием многих знаменитых отечественных мастеров фигурного катания. Кроме Ирины Слуцкой и Аделины Сотниковой на лед выйдут Елена Радионова, Артур Дмитриев. Андрей Депутат и многие другие.

На арену также ожидается прибытие автоколонны Российского футбольного союза: футболисты сейчас осуществляют новогодний автопробег «Наши парни: Москва – Нижний Новгород». Легенды футбола сыграют с командой болельщиков 3 х 3, после чего проведут автограф-сессию.

– В прошлом году нижегородцы по достоинству оценили открытие зимней площадки у стадиона. Тогда свое шоу на ней представил Илья Авербух. В этом году мы решили продолжить традицию. Это будет настоящий праздник спорта и здорового образа жизни. Приглашаю всех прийти на открытие «Спорт Порт» и окунуться в новогоднюю атмосферу!

– завил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее МедикФорум сообщил, что на открытии зимней площадки на нижегородской Стрелке выступит Ирина Слуцкая.
Теги : спорт, спортсмены, спорткомлекс, спортзал, ледовое шоу, праздник, концерты, футбол

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