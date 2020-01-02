Гастроэнтеролог Татьяна Оганесян рассказывает как не отравиться на новогодние праздники

"Пища должна быть приготовлена при температуре 68-72 °С, жидкости, как, например, супы или соусы, необходимо кипятить. Замораживание убивает некоторые бактерии, но этого может быть недостаточно. Сальмонеллы, как правило, чувствительны к высокой температуре, приобретают термостойкость в пище с высоким содержанием жира (например, в жирных кремах, арахисовом масле)", - рассказывает врач в интервью АиФ.

Что чаще всего вызывает отравление?

"Чаще всего инфицированными оказываются морепродукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты (в том числе сметана и майонез, которыми заправляют всеми любимый оливье), кондитерские изделия и т. д. В отдельных случаях опасность могут представлять токсичные грибы, домашние консервы, загрязненная вода, сырые овощи и фрукты. Поэтому использовать их надо очень аккуратно, изучая сроки годности, внешний вид товара. Если есть хоть малейшее подозрение на то, что товар может быть подпорчен, брать его не стоит".