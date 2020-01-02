Гастроэнтеролог Татьяна Оганесян рассказывает как не отравиться на новогодние праздники
Новогодние праздники - это не только веселье, но и частые случаи отравления. Чтобы новый год не стал "отравленным", прислушайтесь к советам медицинского эксперта, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Татьяны Оганесян.
Чтобы избежать отравления, важно правильно готовить пищу.
"Пища должна быть приготовлена при температуре 68-72 °С, жидкости, как, например, супы или соусы, необходимо кипятить. Замораживание убивает некоторые бактерии, но этого может быть недостаточно. Сальмонеллы, как правило, чувствительны к высокой температуре, приобретают термостойкость в пище с высоким содержанием жира (например, в жирных кремах, арахисовом масле)", - рассказывает врач в интервью АиФ.
Что чаще всего вызывает отравление?
"Чаще всего инфицированными оказываются морепродукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты (в том числе сметана и майонез, которыми заправляют всеми любимый оливье), кондитерские изделия и т. д. В отдельных случаях опасность могут представлять токсичные грибы, домашние консервы, загрязненная вода, сырые овощи и фрукты. Поэтому использовать их надо очень аккуратно, изучая сроки годности, внешний вид товара. Если есть хоть малейшее подозрение на то, что товар может быть подпорчен, брать его не стоит".
Отдельную опасность представляют традиционные новогодние салаты - оливье, сельдь под шубой, мимоза, "крабовый". Так как они обильно заправляются майонезом, их срок годности после заправки - не более 16 часов в холодильнике. Поэтому важно не держать любые продукты на столе более трех часов, а те, что за это время не съели - убирать в холодильник.
Еще одна ошибка, которые совершают некоторые хоязяйки - привычка готовить заранее. Риски, что за это время, в салате или другом блюде начнутся процессы брожения многократно увеличиваются.
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