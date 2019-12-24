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Психотерапевт рассказывает как не впасть в депрессию на новогодние праздники

Психотерапевт рассказывает как не впасть в депрессию на новогодние праздники

Ожидание и празднование Нового года добавляет счастья тем, кто и так счастлив, и обостряет состояние тех, кто одинок и несчастен. Петербургский психотерапевт рассказал, что делать, чтобы Новый год не превратился в грустный праздник.

"Ситуация, когда все вокруг знают, с кем поднимут бокал шампанского, для кого будут готовить оливье или покупать подарки, а рядом с человеком никого нет, подчеркивает его одиночество и обостряет чувство ненужности, потерянности. Для таких людей сам по себе Новый год становится травмирующим фактором", - говорит Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева в интервью "Доктор Питер".

Кроме того, новогодние праздники могут усилить депрессию, когда она уже есть - например, человек недавно потерял кого-то близкого, или страдает тяжелым заболеванием. В этом случае как никогда важна поддержка родственников и друзей.

Адекватно оценивайте реальность

Новогодние каникулы - не обязательно безудержное веселье. Главное, делать в это время то, что вы действительно хотите.

"Чтобы избавить себя от праздничной депрессии и разочарования, не стоит завышать ожиданий от праздников. Ожидания, не совпадающие с реальностью, - прямой путь к неврозам. Совсем не обязательно всю неделю веселиться или отправляться за тридевять земель на море, чтобы хорошо отдохнуть. Можно, к примеру, заняться и не совсем праздничными, но важными делами, на которые раньше не хватало времени - навести порядок в доме, провести больше времени с детьми, проведать родственников. А некоторые, может, давно мечтали понежиться в кровати за просмотром хорошего фильма или с книжкой, поэтому каникулы для них станут прекрасным поводом исполнить это желание", - продолжает психотерапевт. 

Ранее на Медикфорум мы писали о продуктах, от который нужно отказаться на Новый год.
Теги : Новый год, депрессия

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