Психотерапевт рассказывает как не впасть в депрессию на новогодние праздники

"Ситуация, когда все вокруг знают, с кем поднимут бокал шампанского, для кого будут готовить оливье или покупать подарки, а рядом с человеком никого нет, подчеркивает его одиночество и обостряет чувство ненужности, потерянности. Для таких людей сам по себе Новый год становится травмирующим фактором", - говорит Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева в интервью "Доктор Питер".

Адекватно оценивайте реальность

"Чтобы избавить себя от праздничной депрессии и разочарования, не стоит завышать ожиданий от праздников. Ожидания, не совпадающие с реальностью, - прямой путь к неврозам. Совсем не обязательно всю неделю веселиться или отправляться за тридевять земель на море, чтобы хорошо отдохнуть. Можно, к примеру, заняться и не совсем праздничными, но важными делами, на которые раньше не хватало времени - навести порядок в доме, провести больше времени с детьми, проведать родственников. А некоторые, может, давно мечтали понежиться в кровати за просмотром хорошего фильма или с книжкой, поэтому каникулы для них станут прекрасным поводом исполнить это желание", - продолжает психотерапевт.