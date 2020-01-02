Клюква помогает снизить рецидивы инфекции мочевыводящих путей
Клюква известна своей способностью предотвращать инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Почти каждое исследование на людях, подтверждало это свойство клюквенного сока или морса. Ученые выяснили, каким образом вещества, содержащиеся в этой ягоде, борются с бактериями.
Вопреки распространенному мнению, клюквенный сок не убивает бактерии, вызывающие ИМП, он помогает избавиться от них другим способом. Это называется антиадгезионным свойством, то есть способностью препятствовать прилипанию бактериальных клеток к мочевыводящим путям, что имеет важное значение для их размножения. В исследовании, опубликованном в журнале Natural Products, исследователи из Университета Миссисипи и Университета Джорджии изучили это полезное свойство клюквы и попытались определить его источник.
Используя в качестве подопытных свиней, они обнаружили, что относительно неизвестный растительный углевод, присутствующий в клюкве, отвечает за их антиадгезионные эффекты, которые могут эффективно остановить рецидив ИМП.
ИсследованиеУченые изучили влияние высушенного порошка клюквы на адгезию кишечной палочки в свиной моче. Взрослых самок кормили ежедневно 5 грамм порошка клюквы на килограмм веса тела, и собирали образцы мочи с помощью катетера.
Затем исследователи проверили образцы на антиадгезионную активность с помощью анализа антигемагглютинации эритроцитов человека (A +) с использованием уропатогенной P-фимбрированной E. coli. P-фимбрии представляют собой структуры, обнаруживаемые на поверхности бактериальных клеток, которые помогают им прикрепляться к клеткам, выстилающим мочевые пути.
Ученым удалось выделить достаточное количество арабиноксилоглюканового олигосахарида, который имеет структуру, аналогичную углеводам, обнаруженным в клюкве. Предварительные испытания олигосахарида, выделенного из образцов мочи, подтвердили его антиадгезионные свойства.
На основании этих результатов исследователи пришли к выводу, что олигосахариды, структурно связанные с клюквой , ответственны за антиадгезионные эффекты, наблюдаемые после употребления клюквы.
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