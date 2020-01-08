Пробежка зимой — так ли полезно для здоровья?





Бег считается чудесной кардиотренировкой, которая предупреждает заболевания сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата. Обычно люди бегают летом или в спортивном зале. Но есть и любители зимних пробежек. Есть ли польза от них? Разбираемся в материале.





Польза зимних пробежек





Зимние пробежки полезны как минимум тем, что объём газа в воздухе существенно снижен. В итоге в легкие попадает больше молекул кислорода, чем при дыхании летом, при высоких температурах.





Также ледяные кристаллы играют роль ионизатора воздуха, способствуя лучшему усвоению кислорода и облегчению дыхания. А так как кислород принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях в организме и без него невозможно синтезирование АТФ, то есть главного энергетика всех живых существ на земле.





Полезны зимние пробежки и тем, что это позволяет закалиться, то есть улучшить работу иммунной системы, укрепить здоровье. При коротком световом дне и зимней хандре это позволяет улучшить и настроение.





Кроме того, зимние пробежки полезны в плане повышения самооценки. Как и любые другие тренировки, зимние пробежки улучшают внешний вид, положительно сказываясь на фигуре. Особенно они полезны для тех, у кого имеется лишний вес.





Вред зимних пробежек





Но зимние пробежки не всегда так полезны, как вам видится. У них есть и обратная сторона медали. Так, из-за скользкого покрытия можно получить травму, поэтому нужно быть правильно экипированным и чрезвычайно осторожным.





Зимние пробежки при температуре ниже -15 градусов увеличивается риск переохлаждения органов дыхания, а это может привести к заболеваниям. Поэтому важно учиться правильно дышать во время зимних пробежек, защищать рот маской.





Советы для правильной зимней пробежки





Стоит выбирать места с наименьшей загазованностью ля пробежки, как зимней, так и любой другой. Идеально подходят парки, лесополосы, скверы и другие подобные места. Но помните, что зимой темнеет рано. Поэтому не стоит тренироваться в темноте, так как это может доставить дискомфорт. Да и риск травмы увеличен. Если же у вас есть собака или друг, готовый тоже заниматься зимними пробежками, то можно отправиться на пробежку в любое время суток.





Для зимней пробежки нужно выбирать правильную экипировку. Обувь должна быть с мягкой подошвой с амортизированным эффектом. У неё должен быть рельефный рисунок протектора. Это улучшит сцепление с поверхностью земли. А в гололёд лучше использовать шипованную обувь. Особенно если вы бегаете по ухабам, горам. У обуви должна быть плотная шнуровка, чтобы внутрь не пробрался снег, да и сами ботинки не слетели с ноги.





Мех для обуви для зимней пробежки не обязателен. Скорее всего, ноги тогда быстро вспотеют, что доставит вам дискомфорт во время тренировки. Обязательно просушивайте стельки.





Одежда должна быть трехслойной: термобелье, толстовка (кофта) и непродуваемая защита (куртка-ветровка и спортивные штаны). В совокупности это даст отличную защиту от холода, ветра и снега. Лучше приобрести перчатки или варежки для защиты рук, надеть на голову балаклаву-маску с прорезями для рта, носа и глаз. Обязательно защищайте шею и следите за дыханием. Ведь эти элементарные правила позволят вам защитить своё здоровье во время зимней пробежки.